Умер мужчина, накануне пострадавший при атаке ВСУ на Белгородскую область
Умер мужчина, накануне пострадавший при атаке ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости, 30.09.2025
Умер мужчина, накануне пострадавший при атаке ВСУ на Белгородскую область
Мужчина, получивший тяжелые ранения 29 сентября в результате атаки дрона ВСУ на легковой автомобиль в Белгородской области, скончался в больнице, сообщил... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T11:10:00+03:00
2025-09-30T11:10:00+03:00
2025-09-30T11:10:00+03:00
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
БЕЛГОРОД, 30 сен - РИА Новости. Мужчина, получивший тяжелые ранения 29 сентября в результате атаки дрона ВСУ на легковой автомобиль в Белгородской области, скончался в больнице, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В районе села Казинка при атаке дрона на легковой автомобиль получили тяжёлые ранения мужчина и женщина. В отделении реанимации Валуйской ЦРБ мужчина скончался. Врачи сделали всё возможное, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибшего. Он уточнил, что женщина находится в тяжёлом состоянии в районной больнице.
белгородская область
Умер мужчина, накануне пострадавший при атаке ВСУ на Белгородскую область
