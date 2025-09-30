https://ria.ru/20250930/vsu-2045317928.html

Умер мужчина, накануне пострадавший при атаке ВСУ на Белгородскую область

Умер мужчина, накануне пострадавший при атаке ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости, 30.09.2025

Умер мужчина, накануне пострадавший при атаке ВСУ на Белгородскую область

Мужчина, получивший тяжелые ранения 29 сентября в результате атаки дрона ВСУ на легковой автомобиль в Белгородской области, скончался в больнице, сообщил... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T11:10:00+03:00

2025-09-30T11:10:00+03:00

2025-09-30T11:10:00+03:00

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_27c3978272a155a9ba9b07923d0a89ca.jpg

БЕЛГОРОД, 30 сен - РИА Новости. Мужчина, получивший тяжелые ранения 29 сентября в результате атаки дрона ВСУ на легковой автомобиль в Белгородской области, скончался в больнице, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В районе села Казинка при атаке дрона на легковой автомобиль получили тяжёлые ранения мужчина и женщина. В отделении реанимации Валуйской ЦРБ мужчина скончался. Врачи сделали всё возможное, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибшего. Он уточнил, что женщина находится в тяжёлом состоянии в районной больнице.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины