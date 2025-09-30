Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли 65 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:01 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/vsu-2045302790.html
ВСУ нанесли 65 ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ нанесли 65 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 30.09.2025
ВСУ нанесли 65 ударов по Херсонской области за сутки
Мирный житель погиб в результате удара украинского БПЛА по населенному пункту Любимо-Павловка, в Горностаевке в результате обстрела со стороны ВСУ два человека... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T10:01:00+03:00
2025-09-30T10:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
днепр (река)
каховка
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
ГЕНИЧЕСК, 30 сен - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате удара украинского БПЛА по населенному пункту Любимо-Павловка, в Горностаевке в результате обстрела со стороны ВСУ два человека получили ранения, всего за сутки ВСУ нанесли 65 ударов с применением БПЛА и ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "Мирный житель погиб в результате атаки дрона на Любимо-Павловку Херсонской области. Кроме того, в результате обстрела со стороны ВСУ в Горностаевке два мирных жителя получили ранения. В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 38 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. 22 обстрела со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. 5 ударов по области украинская армия нанесла при помощи БПЛА. Всего за сутки по левобережью Херсонщины ВСУ было нанесено 65 ударов", - сказал представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 13 населенных пунктов: Горностаевка, Голая Пристань, Алешки, Каховка, Новая Каховка, Любимо-Павловка, Каиры, Заводовка, Таврийск, Днепряны, Тополевка, Масловка, Новые Лагеря.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
днепр (река)
каховка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , днепр (река), каховка, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Днепр (река), Каховка, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ нанесли 65 ударов по Херсонской области за сутки

Один человек погиб при ударах ВСУ по Херсонской области за сутки

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК, 30 сен - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате удара украинского БПЛА по населенному пункту Любимо-Павловка, в Горностаевке в результате обстрела со стороны ВСУ два человека получили ранения, всего за сутки ВСУ нанесли 65 ударов с применением БПЛА и ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах.
"Мирный житель погиб в результате атаки дрона на Любимо-Павловку Херсонской области. Кроме того, в результате обстрела со стороны ВСУ в Горностаевке два мирных жителя получили ранения. В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 38 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. 22 обстрела со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. 5 ударов по области украинская армия нанесла при помощи БПЛА. Всего за сутки по левобережью Херсонщины ВСУ было нанесено 65 ударов", - сказал представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись 13 населенных пунктов: Горностаевка, Голая Пристань, Алешки, Каховка, Новая Каховка, Любимо-Павловка, Каиры, Заводовка, Таврийск, Днепряны, Тополевка, Масловка, Новые Лагеря.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьДнепр (река)КаховкаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала