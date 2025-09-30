ВСУ нанесли 65 ударов по Херсонской области за сутки
Один человек погиб при ударах ВСУ по Херсонской области за сутки
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 30 сен - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате удара украинского БПЛА по населенному пункту Любимо-Павловка, в Горностаевке в результате обстрела со стороны ВСУ два человека получили ранения, всего за сутки ВСУ нанесли 65 ударов с применением БПЛА и ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах.
"Мирный житель погиб в результате атаки дрона на Любимо-Павловку Херсонской области. Кроме того, в результате обстрела со стороны ВСУ в Горностаевке два мирных жителя получили ранения. В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 38 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. 22 обстрела со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. 5 ударов по области украинская армия нанесла при помощи БПЛА. Всего за сутки по левобережью Херсонщины ВСУ было нанесено 65 ударов", - сказал представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись 13 населенных пунктов: Горностаевка, Голая Пристань, Алешки, Каховка, Новая Каховка, Любимо-Павловка, Каиры, Заводовка, Таврийск, Днепряны, Тополевка, Масловка, Новые Лагеря.
