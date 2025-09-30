https://ria.ru/20250930/vsu-2045302790.html

ВСУ нанесли 65 ударов по Херсонской области за сутки

Мирный житель погиб в результате удара украинского БПЛА по населенному пункту Любимо-Павловка, в Горностаевке в результате обстрела со стороны ВСУ два человека... РИА Новости, 30.09.2025

специальная военная операция на украине

херсонская область

днепр (река)

каховка

вооруженные силы украины

безопасность

ГЕНИЧЕСК, 30 сен - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате удара украинского БПЛА по населенному пункту Любимо-Павловка, в Горностаевке в результате обстрела со стороны ВСУ два человека получили ранения, всего за сутки ВСУ нанесли 65 ударов с применением БПЛА и ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "Мирный житель погиб в результате атаки дрона на Любимо-Павловку Херсонской области. Кроме того, в результате обстрела со стороны ВСУ в Горностаевке два мирных жителя получили ранения. В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 38 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. 22 обстрела со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. 5 ударов по области украинская армия нанесла при помощи БПЛА. Всего за сутки по левобережью Херсонщины ВСУ было нанесено 65 ударов", - сказал представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 13 населенных пунктов: Горностаевка, Голая Пристань, Алешки, Каховка, Новая Каховка, Любимо-Павловка, Каиры, Заводовка, Таврийск, Днепряны, Тополевка, Масловка, Новые Лагеря.

херсонская область

днепр (река)

каховка

