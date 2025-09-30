Рейтинг@Mail.ru
Под Волчанском уничтожили офицеров бригады ВСУ - РИА Новости, 30.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:40 30.09.2025 (обновлено: 06:43 30.09.2025)
Под Волчанском уничтожили офицеров бригады ВСУ
Под Волчанском уничтожили офицеров бригады ВСУ
Офицеры 57-й бригады ВСУ были уничтожены в Волчанске Харьковской области, в целом потери противника составили более 20 человек, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.09.2025
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Офицеры 57-й бригады ВСУ были уничтожены в Волчанске Харьковской области, в целом потери противника составили более 20 человек, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В Волчанске авиационным ракетным ударом уничтожено крупное скопление живой силы 57-й отдельной мотопехотной бригады", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что потери противника "составили более двух десятков человек, в том числе офицерский состав". Также, по его словам, высокоточными ракетами поражены склады боеприпасов и материальных средств бригады.
безопасность, волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Волчанск, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Под Волчанском уничтожили офицеров бригады ВСУ

Под Волчанском уничтожили офицеров 57-й бригады ВСУ

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Офицеры 57-й бригады ВСУ были уничтожены в Волчанске Харьковской области, в целом потери противника составили более 20 человек, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Волчанске авиационным ракетным ударом уничтожено крупное скопление живой силы 57-й отдельной мотопехотной бригады", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что потери противника "составили более двух десятков человек, в том числе офицерский состав".
Также, по его словам, высокоточными ракетами поражены склады боеприпасов и материальных средств бригады.
Расчеты противотанковых ракетных комплексов уничтожают группы ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Боец рассказал об уничтожении огневой точки ВСУ под Купянском
