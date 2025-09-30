https://ria.ru/20250930/vsu-2045282651.html
Под Волчанском уничтожили офицеров бригады ВСУ
2025-09-30T06:40:00+03:00
2025-09-30T06:40:00+03:00
2025-09-30T06:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
волчанск
харьковская область
вооруженные силы украины
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Офицеры 57-й бригады ВСУ были уничтожены в Волчанске Харьковской области, в целом потери противника составили более 20 человек, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В Волчанске авиационным ракетным ударом уничтожено крупное скопление живой силы 57-й отдельной мотопехотной бригады", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что потери противника "составили более двух десятков человек, в том числе офицерский состав". Также, по его словам, высокоточными ракетами поражены склады боеприпасов и материальных средств бригады.
волчанск
харьковская область
