ВСУ потеряли штурмовую группу на Сумском направлении

2025-09-30T06:36:00+03:00
2025-09-30T06:36:00+03:00
2025-09-30T06:42:00+03:00
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Штурмовая группа ВСУ в районе Константиновки на сумском направлении пыталась атаковать, но была полностью уничтожена, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В ходе отражения атаки в районе Константиновки штурмовая группа противника полностью уничтожена", - сказал собеседник агентства. Кроме того, по его словам, ВСУ потеряли одну боевую бронированную машину "Хамви". "В результате безуспешных атак возле Кондратовки и Алексеевки враг потерял более 50% личного состава штурмовых групп", - добавил собеседник.
