Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли штурмовую группу на Сумском направлении - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:36 30.09.2025 (обновлено: 06:42 30.09.2025)
https://ria.ru/20250930/vsu-2045282236.html
ВСУ потеряли штурмовую группу на Сумском направлении
ВСУ потеряли штурмовую группу на Сумском направлении - РИА Новости, 30.09.2025
ВСУ потеряли штурмовую группу на Сумском направлении
Штурмовая группа ВСУ в районе Константиновки на сумском направлении пыталась атаковать, но была полностью уничтожена, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T06:36:00+03:00
2025-09-30T06:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
алексеевка
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978490771_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_149878ffa7dd10fd9a41c61f52a5be72.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Штурмовая группа ВСУ в районе Константиновки на сумском направлении пыталась атаковать, но была полностью уничтожена, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В ходе отражения атаки в районе Константиновки штурмовая группа противника полностью уничтожена", - сказал собеседник агентства. Кроме того, по его словам, ВСУ потеряли одну боевую бронированную машину "Хамви". "В результате безуспешных атак возле Кондратовки и Алексеевки враг потерял более 50% личного состава штурмовых групп", - добавил собеседник.
https://ria.ru/20250930/vsu-2045282108.html
константиновка
алексеевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978490771_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_8bf4fb19d51402f35cd8c4d954af2673.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, константиновка, алексеевка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Константиновка, Алексеевка, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли штурмовую группу на Сумском направлении

Штурмовая группа ВСУ в районе Константиновки на Сумском направлении уничтожена

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего
Украинские военнослужащие несут тело погибшего - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Штурмовая группа ВСУ в районе Константиновки на сумском направлении пыталась атаковать, но была полностью уничтожена, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В ходе отражения атаки в районе Константиновки штурмовая группа противника полностью уничтожена", - сказал собеседник агентства.
Кроме того, по его словам, ВСУ потеряли одну боевую бронированную машину "Хамви".
"В результате безуспешных атак возле Кондратовки и Алексеевки враг потерял более 50% личного состава штурмовых групп", - добавил собеседник.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Три контратаки ВСУ на Сумском направлении провалились
Вчера, 06:34
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКонстантиновкаАлексеевкаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала