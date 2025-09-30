https://ria.ru/20250930/vsu-2045282236.html

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Штурмовая группа ВСУ в районе Константиновки на сумском направлении пыталась атаковать, но была полностью уничтожена, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В ходе отражения атаки в районе Константиновки штурмовая группа противника полностью уничтожена", - сказал собеседник агентства. Кроме того, по его словам, ВСУ потеряли одну боевую бронированную машину "Хамви". "В результате безуспешных атак возле Кондратовки и Алексеевки враг потерял более 50% личного состава штурмовых групп", - добавил собеседник.

