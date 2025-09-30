Рейтинг@Mail.ru
Три контратаки ВСУ на Сумском направлении провалились - РИА Новости, 30.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:34 30.09.2025
Три контратаки ВСУ на Сумском направлении провалились
Три контратаки ВСУ на Сумском направлении провалились - РИА Новости, 30.09.2025
Три контратаки ВСУ на Сумском направлении провалились
Три контратаки 225-го полка и 158-й бригады ВСУ в районе Константиновки, Кондратовки и Алексеевки в Сумской области провалились, противник понес потери,... РИА Новости, 30.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
алексеевка
сумская область
вооруженные силы украины
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Три контратаки 225-го полка и 158-й бригады ВСУ в районе Константиновки, Кондратовки и Алексеевки в Сумской области провалились, противник понес потери, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Противник провел три контратаки в районе Константиновки, Кондратовки и Алексеевки боевыми группами 225-го отдельного штурмового полка, усиленными личным составом 158-й отдельной механизированной бригады. Успеха не имел, с потерями отошел на исходные позиции", - сказал собеседник агентства.
Три контратаки ВСУ на Сумском направлении провалились

Контратаки 225-го полка и 158-й бригады ВСУ в Сумской области провалились

© AP Photo / Andrii Marienko Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Три контратаки 225-го полка и 158-й бригады ВСУ в районе Константиновки, Кондратовки и Алексеевки в Сумской области провалились, противник понес потери, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Противник провел три контратаки в районе Константиновки, Кондратовки и Алексеевки боевыми группами 225-го отдельного штурмового полка, усиленными личным составом 158-й отдельной механизированной бригады. Успеха не имел, с потерями отошел на исходные позиции", - сказал собеседник агентства.
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО
В лесу у Синельниково уничтожили блокированные подразделения ВСУ
Специальная военная операция на Украине Безопасность Константиновка Алексеевка Сумская область Вооруженные силы Украины
 
 
