Три контратаки ВСУ на Сумском направлении провалились

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Три контратаки 225-го полка и 158-й бригады ВСУ в районе Константиновки, Кондратовки и Алексеевки в Сумской области провалились, противник понес потери, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Противник провел три контратаки в районе Константиновки, Кондратовки и Алексеевки боевыми группами 225-го отдельного штурмового полка, усиленными личным составом 158-й отдельной механизированной бригады. Успеха не имел, с потерями отошел на исходные позиции", - сказал собеседник агентства.

