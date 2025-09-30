https://ria.ru/20250930/vsu-2045282108.html
Три контратаки ВСУ на Сумском направлении провалились
Три контратаки ВСУ на Сумском направлении провалились - РИА Новости, 30.09.2025
Три контратаки ВСУ на Сумском направлении провалились
Три контратаки 225-го полка и 158-й бригады ВСУ в районе Константиновки, Кондратовки и Алексеевки в Сумской области провалились, противник понес потери,... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T06:34:00+03:00
2025-09-30T06:34:00+03:00
2025-09-30T06:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
алексеевка
сумская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014367404_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_717ac341aa74377593bf79e1b63f8fca.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Три контратаки 225-го полка и 158-й бригады ВСУ в районе Константиновки, Кондратовки и Алексеевки в Сумской области провалились, противник понес потери, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Противник провел три контратаки в районе Константиновки, Кондратовки и Алексеевки боевыми группами 225-го отдельного штурмового полка, усиленными личным составом 158-й отдельной механизированной бригады. Успеха не имел, с потерями отошел на исходные позиции", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250930/sinelnikovo-2045281961.html
константиновка
алексеевка
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014367404_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_782f9da5619d0814269fef8c81c1d9d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, константиновка, алексеевка, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Константиновка, Алексеевка, Сумская область, Вооруженные силы Украины
Три контратаки ВСУ на Сумском направлении провалились
Контратаки 225-го полка и 158-й бригады ВСУ в Сумской области провалились