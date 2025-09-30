https://ria.ru/20250930/vsu-2045280769.html

ВСУ расстреляли сослуживцев, пытавшихся сдаться в плен, сообщил боец

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Украинские военные открывали огонь по своим бойцам, которые пытались сдаться в плен российским силам на константиновском направлении в ДНР, сообщил в интервью РИА Новости военнослужащий подразделения "Шторм" "Южной" группировки войск с позывным "Тефтель". "Была попытка, противник - сдавались в плен, поднимали руки, и их же свои обстреливали. Однажды тоже вот случай был: противник находился в одном доме, и их обстрелял их же танк. Это здание всё сложилось, они погибли там. Да, четверо там находилось", - рассказал боец.

