ВСУ расстреляли сослуживцев, пытавшихся сдаться в плен, сообщил боец
2025-09-30T06:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Украинские военные открывали огонь по своим бойцам, которые пытались сдаться в плен российским силам на константиновском направлении в ДНР, сообщил в интервью РИА Новости военнослужащий подразделения "Шторм" "Южной" группировки войск с позывным "Тефтель". "Была попытка, противник - сдавались в плен, поднимали руки, и их же свои обстреливали. Однажды тоже вот случай был: противник находился в одном доме, и их обстрелял их же танк. Это здание всё сложилось, они погибли там. Да, четверо там находилось", - рассказал боец.
донецкая народная республика
донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика
