Рейтинг@Mail.ru
ВСУ расстреляли сослуживцев, пытавшихся сдаться в плен, сообщил боец - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:06 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/vsu-2045280769.html
ВСУ расстреляли сослуживцев, пытавшихся сдаться в плен, сообщил боец
ВСУ расстреляли сослуживцев, пытавшихся сдаться в плен, сообщил боец - РИА Новости, 30.09.2025
ВСУ расстреляли сослуживцев, пытавшихся сдаться в плен, сообщил боец
Украинские военные открывали огонь по своим бойцам, которые пытались сдаться в плен российским силам на константиновском направлении в ДНР, сообщил в интервью... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T06:06:00+03:00
2025-09-30T06:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038251248_0:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_055d732a6bfd3826e557ec73aa2fe9e3.jpg
ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Украинские военные открывали огонь по своим бойцам, которые пытались сдаться в плен российским силам на константиновском направлении в ДНР, сообщил в интервью РИА Новости военнослужащий подразделения "Шторм" "Южной" группировки войск с позывным "Тефтель". "Была попытка, противник - сдавались в плен, поднимали руки, и их же свои обстреливали. Однажды тоже вот случай был: противник находился в одном доме, и их обстрелял их же танк. Это здание всё сложилось, они погибли там. Да, четверо там находилось", - рассказал боец.
https://ria.ru/20250930/spetsoperatsiya-2045280545.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2030046929_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3f80214c0ef6d02ebecd13faea71d882.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика
ВСУ расстреляли сослуживцев, пытавшихся сдаться в плен, сообщил боец

ВСУ расстреляли из танка пытавшихся сдаться в плен сослуживцев

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Украинские военные открывали огонь по своим бойцам, которые пытались сдаться в плен российским силам на константиновском направлении в ДНР, сообщил в интервью РИА Новости военнослужащий подразделения "Шторм" "Южной" группировки войск с позывным "Тефтель".
"Была попытка, противник - сдавались в плен, поднимали руки, и их же свои обстреливали. Однажды тоже вот случай был: противник находился в одном доме, и их обстрелял их же танк. Это здание всё сложилось, они погибли там. Да, четверо там находилось", - рассказал боец.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
ВС России уничтожили автомобиль и робототехнический комплекс ВСУ в ДНР
06:03
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала