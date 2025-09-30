https://ria.ru/20250930/vs-2045296657.html

Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Красноармейском направлении

30.09.2025

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Подразделения российских войск продвигаются по нескольким ключевым направлениям на красноармейском направлении Донецкой Народной Республики, в том числе в самом Красноармейске, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Красноармейское направление - также мы увидели, что наши подразделения продвигаются по нескольким ключевым направлениям. Это и Добропольский выступ, который противник уже информационно несколько раз и срезал, и убирал, и нивелировал угрозы. Но нет, наши бойцы, наоборот, продолжают там, мало того что удерживать позиции, (еще - ред) и расширяют зону контроля. Также в районе Красноармейска мы видим, что бои продолжаются в районе Удачного, но и в самом Красноармейске наши подразделения в очень непростых условиях городских боев тоже продвигаются", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24", отметив, что это планомерный успех.

