Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Красноармейском направлении
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
09:29 30.09.2025 (обновлено: 09:45 30.09.2025)
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Красноармейском направлении
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Красноармейском направлении - РИА Новости, 30.09.2025
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Красноармейском направлении
Подразделения российских войск продвигаются по нескольким ключевым направлениям на красноармейском направлении Донецкой Народной Республики, в том числе в самом РИА Новости, 30.09.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Подразделения российских войск продвигаются по нескольким ключевым направлениям на красноармейском направлении Донецкой Народной Республики, в том числе в самом Красноармейске, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Красноармейское направление - также мы увидели, что наши подразделения продвигаются по нескольким ключевым направлениям. Это и Добропольский выступ, который противник уже информационно несколько раз и срезал, и убирал, и нивелировал угрозы. Но нет, наши бойцы, наоборот, продолжают там, мало того что удерживать позиции, (еще - ред) и расширяют зону контроля. Также в районе Красноармейска мы видим, что бои продолжаются в районе Удачного, но и в самом Красноармейске наши подразделения в очень непростых условиях городских боев тоже продвигаются", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24", отметив, что это планомерный успех.
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Красноармейском направлении

ВС России продвигаются по нескольким ключевым направлениям под Красноармейском

Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Подразделения российских войск продвигаются по нескольким ключевым направлениям на красноармейском направлении Донецкой Народной Республики, в том числе в самом Красноармейске, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Красноармейское направление - также мы увидели, что наши подразделения продвигаются по нескольким ключевым направлениям. Это и Добропольский выступ, который противник уже информационно несколько раз и срезал, и убирал, и нивелировал угрозы. Но нет, наши бойцы, наоборот, продолжают там, мало того что удерживать позиции, (еще - ред) и расширяют зону контроля. Также в районе Красноармейска мы видим, что бои продолжаются в районе Удачного, но и в самом Красноармейске наши подразделения в очень непростых условиях городских боев тоже продвигаются", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24", отметив, что это планомерный успех.
