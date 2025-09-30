https://ria.ru/20250930/vrachi-2045526155.html

Врачи "Ахмата" спасли бойца с тяжелым ранением легкого

Врачи "Ахмата" спасли бойца с тяжелым ранением легкого - РИА Новости, 30.09.2025

Врачи "Ахмата" спасли бойца с тяжелым ранением легкого

Врачи медицинский службы спецназа "Ахмат" и 4-й бригады 3-й армии МО РФ спасли бойца с тяжёлым ранением лёгкого, из которого достали осколок размером с ладонь... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T23:33:00+03:00

2025-09-30T23:33:00+03:00

2025-09-30T23:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

здоровье - общество

чеченская республика (чечня)

хирурги

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931239737_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d535387e8f3cc710b2530f8047252f0a.jpg

ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Врачи медицинский службы спецназа "Ахмат" и 4-й бригады 3-й армии МО РФ спасли бойца с тяжёлым ранением лёгкого, из которого достали осколок размером с ладонь взрослого человека, сообщил РИА Новости анестезиолог подразделения с позывным "Кетанов". "Был пациент, у которого из лёгкого достали хирурги осколок с мою ладошку. По мне такой пациент, по моей гражданской практике и по началу военной моей практики, он не должен был доехать до нас и не должен был выжить, по сути. А он доехал, выжил", — сказал врач. По его словам, когда он увидел размер осколка, то был поражён: хирурги смогли удалить его, не повредив сердце. "Наши красавцы-хирурги всё это сделали. Там было ранение лёгкого, сердце не задето. Он выживет и выживет не инвалидом. Для меня это необычно вообще, что такое может быть. В гражданской медицине, повторюсь, много и там посмотрел, много и здесь посмотрел, но такие случаи редкость", — отметил медик. Он добавил, что пациент поступил в крайне тяжёлом состоянии, а операция длилась около трёх часов.

https://ria.ru/20250929/vrachi-2045007747.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, здоровье - общество, чеченская республика (чечня), хирурги