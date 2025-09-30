Врачи "Ахмата" спасли бойца с тяжелым ранением легкого

https://ria.ru/20250930/vrachi-2045526155.html
ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Врачи медицинский службы спецназа "Ахмат" и 4-й бригады 3-й армии МО РФ спасли бойца с тяжёлым ранением лёгкого, из которого достали осколок размером с ладонь взрослого человека, сообщил РИА Новости анестезиолог подразделения с позывным "Кетанов". "Был пациент, у которого из лёгкого достали хирурги осколок с мою ладошку. По мне такой пациент, по моей гражданской практике и по началу военной моей практики, он не должен был доехать до нас и не должен был выжить, по сути. А он доехал, выжил", — сказал врач. По его словам, когда он увидел размер осколка, то был поражён: хирурги смогли удалить его, не повредив сердце. "Наши красавцы-хирурги всё это сделали. Там было ранение лёгкого, сердце не задето. Он выживет и выживет не инвалидом. Для меня это необычно вообще, что такое может быть. В гражданской медицине, повторюсь, много и там посмотрел, много и здесь посмотрел, но такие случаи редкость", — отметил медик. Он добавил, что пациент поступил в крайне тяжёлом состоянии, а операция длилась около трёх часов.
