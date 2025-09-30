https://ria.ru/20250930/vrach-2045456588.html
Врачи Реутова спасли мужчину с аномалией сосудов головного мозга
Врачи Реутова спасли мужчину с аномалией сосудов головного мозга - РИА Новости, 30.09.2025
Врачи Реутова спасли мужчину с аномалией сосудов головного мозга
Врачи Реутовской клинической больницы спасли жизнь 47-летнему мужчине с врожденной аномалией развития сосудов головного мозга, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T16:59:00+03:00
2025-09-30T16:59:00+03:00
2025-09-30T16:59:00+03:00
происшествия
реутов
медицина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948667907_0:0:2121:1194_1920x0_80_0_0_27e87bfe86fca916a314b3eeb14862a8.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Врачи Реутовской клинической больницы спасли жизнь 47-летнему мужчине с врожденной аномалией развития сосудов головного мозга, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Мужчина был доставлен бригадой скорой помощи из общественного места с симптомами острого нарушения мозгового кровообращения. Экстренно проведенная компьютерная томография подтвердила обширное внутримозговое кровоизлияние. "Причиной инсульта стала врожденная аномалия развития сосудов головного мозга — артериовенозная мальформация. Это своего рода сосудистый клубок, который на фоне резкого повышения артериального давления разорвался, что и привело к кровотечению. Состояние пациента на момент поступления было критическим, с высоким риском смертельного исхода", — приводит слова заведующего отделением анестезиологии и реанимации Кирилла Ветрова телеграм-канал городского округа. После осмотра пациента нейрохирургом было принято решение о проведении экстренной операции. В ходе вмешательства врачи эвакуировали гематому объемом около 50 кубических сантиметров и полностью удалили сосудистую аномалию. Так, в течение семи суток пациент оставался в тяжелом состоянии. Однако врачам удалось стабилизировать его состояние и добиться положительной динамики. "Сейчас у пациента наблюдается минимальный уровень сознания, он начал выполнять осознанные движения в правых конечностях, фиксирует взгляд и демонстрирует понимание обращенной речи. Его состояние все еще остается тяжелым, но достигнутый прогресс дает нам надежду", — заключил Ветров.
https://ria.ru/20250924/rak-2044033422.html
https://ria.ru/20250923/bakterii-2043743486.html
реутов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948667907_79:0:1964:1414_1920x0_80_0_0_d4c4ef96ae2215914ba4c61b0d06b4a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, реутов, медицина
Происшествия, Реутов, Медицина
Врачи Реутова спасли мужчину с аномалией сосудов головного мозга
Врачи Реутова спасли пациента с аномалией сосудов головного мозга
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Врачи Реутовской клинической больницы спасли жизнь 47-летнему мужчине с врожденной аномалией развития сосудов головного мозга, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Мужчина был доставлен бригадой скорой помощи из общественного места с симптомами острого нарушения мозгового кровообращения. Экстренно проведенная компьютерная томография подтвердила обширное внутримозговое кровоизлияние.
"Причиной инсульта стала врожденная аномалия развития сосудов головного мозга — артериовенозная мальформация. Это своего рода сосудистый клубок, который на фоне резкого повышения артериального давления разорвался, что и привело к кровотечению. Состояние пациента на момент поступления было критическим, с высоким риском смертельного исхода", — приводит слова заведующего отделением анестезиологии и реанимации Кирилла Ветрова телеграм-канал городского округа.
После осмотра пациента нейрохирургом было принято решение о проведении экстренной операции. В ходе вмешательства врачи эвакуировали гематому объемом около 50 кубических сантиметров и полностью удалили сосудистую аномалию.
Так, в течение семи суток пациент оставался в тяжелом состоянии. Однако врачам удалось стабилизировать его состояние и добиться положительной динамики.
"Сейчас у пациента наблюдается минимальный уровень сознания, он начал выполнять осознанные движения в правых конечностях, фиксирует взгляд и демонстрирует понимание обращенной речи. Его состояние все еще остается тяжелым, но достигнутый прогресс дает нам надежду", — заключил Ветров.