Врачи Реутова спасли мужчину с аномалией сосудов головного мозга - РИА Новости, 30.09.2025
16:59 30.09.2025
Врачи Реутова спасли мужчину с аномалией сосудов головного мозга
Врачи Реутова спасли мужчину с аномалией сосудов головного мозга
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Врачи Реутовской клинической больницы спасли жизнь 47-летнему мужчине с врожденной аномалией развития сосудов головного мозга, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Мужчина был доставлен бригадой скорой помощи из общественного места с симптомами острого нарушения мозгового кровообращения. Экстренно проведенная компьютерная томография подтвердила обширное внутримозговое кровоизлияние. "Причиной инсульта стала врожденная аномалия развития сосудов головного мозга — артериовенозная мальформация. Это своего рода сосудистый клубок, который на фоне резкого повышения артериального давления разорвался, что и привело к кровотечению. Состояние пациента на момент поступления было критическим, с высоким риском смертельного исхода", — приводит слова заведующего отделением анестезиологии и реанимации Кирилла Ветрова телеграм-канал городского округа. После осмотра пациента нейрохирургом было принято решение о проведении экстренной операции. В ходе вмешательства врачи эвакуировали гематому объемом около 50 кубических сантиметров и полностью удалили сосудистую аномалию. Так, в течение семи суток пациент оставался в тяжелом состоянии. Однако врачам удалось стабилизировать его состояние и добиться положительной динамики. "Сейчас у пациента наблюдается минимальный уровень сознания, он начал выполнять осознанные движения в правых конечностях, фиксирует взгляд и демонстрирует понимание обращенной речи. Его состояние все еще остается тяжелым, но достигнутый прогресс дает нам надежду", — заключил Ветров.
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Врачи Реутовской клинической больницы спасли жизнь 47-летнему мужчине с врожденной аномалией развития сосудов головного мозга, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Мужчина был доставлен бригадой скорой помощи из общественного места с симптомами острого нарушения мозгового кровообращения. Экстренно проведенная компьютерная томография подтвердила обширное внутримозговое кровоизлияние.
"Причиной инсульта стала врожденная аномалия развития сосудов головного мозга — артериовенозная мальформация. Это своего рода сосудистый клубок, который на фоне резкого повышения артериального давления разорвался, что и привело к кровотечению. Состояние пациента на момент поступления было критическим, с высоким риском смертельного исхода", — приводит слова заведующего отделением анестезиологии и реанимации Кирилла Ветрова телеграм-канал городского округа.
После осмотра пациента нейрохирургом было принято решение о проведении экстренной операции. В ходе вмешательства врачи эвакуировали гематому объемом около 50 кубических сантиметров и полностью удалили сосудистую аномалию.
Так, в течение семи суток пациент оставался в тяжелом состоянии. Однако врачам удалось стабилизировать его состояние и добиться положительной динамики.
"Сейчас у пациента наблюдается минимальный уровень сознания, он начал выполнять осознанные движения в правых конечностях, фиксирует взгляд и демонстрирует понимание обращенной речи. Его состояние все еще остается тяжелым, но достигнутый прогресс дает нам надежду", — заключил Ветров.
