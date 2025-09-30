Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала, сколько сала можно есть в день - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:08 30.09.2025 (обновлено: 05:59 30.09.2025)
https://ria.ru/20250930/vrach-2045272819.html
Врач рассказала, сколько сала можно есть в день
Врач рассказала, сколько сала можно есть в день - РИА Новости, 30.09.2025
Врач рассказала, сколько сала можно есть в день
Врачи разрешают употреблять не более 20-30 граммов сала в день, если у человека отсутствуют заболевания печени, желчного пузыря и атеросклероз, рассказала РИА... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T03:08:00+03:00
2025-09-30T05:59:00+03:00
общество
юлия сластен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972144474_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e5da96f6d64f205de73fe57b2e7c15f5.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Врачи разрешают употреблять не более 20-30 граммов сала в день, если у человека отсутствуют заболевания печени, желчного пузыря и атеросклероз, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Марьинской амбулатории Красногорской больницы Юлия Сластен."Современные рекомендации врачей допускают употребление животных жиров, включая сало, но в ограниченных количествах — не более 20-30 граммов продукта в день. С уточнением, что это количество допустимо для взрослого человека при отсутствии заболеваний печени, желчного пузыря и выраженного атеросклероза. В таком количестве сало не принесет вреда, а напротив, обеспечит организм энергией и необходимыми жирными кислотами", — сказала Сластен. Гастроэнтеролог предупредила, что детям до семи лет еще не желательно есть сало, а после этого возраста можно пробовать не более 10-15 граммов в день не чаще двух раз в неделю, лучше в виде тонкого ломтика с ржаным хлебом и свежими овощами. "Кроме того, к салу лучше всего добавить овощи и продукты, богатые клетчаткой. Так жир усвоится легче и не будет перегружать пищеварительную систему", — отметила врач. Польза сала, по словам специалиста, заключается в наличии жирорастворимых витаминов А, Е и D, которые играют роль антиоксидантов и поддерживают работу иммунной системы. "С точки зрения пищевой ценности, в 100 граммах сала содержится около 770-800 килокалорий. Основу составляют насыщенные и мононенасыщенные жирные кислоты, в том числе олеиновая, известная своим положительным влиянием на липидный обмен", — рассказала Сластен.Однако, как отметила врач, чрезмерное употребление сала может повышать уровень холестерина и увеличивать риск атеросклероза.
https://ria.ru/20250929/vrach-2045005813.html
https://ria.ru/20250928/grusha-2044849468.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972144474_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0521749695d87b48d2c21caa27f74ed3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, юлия сластен
Общество, Юлия Сластен
Врач рассказала, сколько сала можно есть в день

Врач Сластен: в день можно употреблять не более 20-30 граммов сала

© iStock.com / Sergii VasylchenkoСало
Сало - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© iStock.com / Sergii Vasylchenko
Сало. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Врачи разрешают употреблять не более 20-30 граммов сала в день, если у человека отсутствуют заболевания печени, желчного пузыря и атеросклероз, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Марьинской амбулатории Красногорской больницы Юлия Сластен.
"Современные рекомендации врачей допускают употребление животных жиров, включая сало, но в ограниченных количествах — не более 20-30 граммов продукта в день. С уточнением, что это количество допустимо для взрослого человека при отсутствии заболеваний печени, желчного пузыря и выраженного атеросклероза. В таком количестве сало не принесет вреда, а напротив, обеспечит организм энергией и необходимыми жирными кислотами", — сказала Сластен.
Абрикосы - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Врач рассказала о пользе абрикоса
Вчера, 03:07
Гастроэнтеролог предупредила, что детям до семи лет еще не желательно есть сало, а после этого возраста можно пробовать не более 10-15 граммов в день не чаще двух раз в неделю, лучше в виде тонкого ломтика с ржаным хлебом и свежими овощами.
"Кроме того, к салу лучше всего добавить овощи и продукты, богатые клетчаткой. Так жир усвоится легче и не будет перегружать пищеварительную систему", — отметила врач.
Польза сала, по словам специалиста, заключается в наличии жирорастворимых витаминов А, Е и D, которые играют роль антиоксидантов и поддерживают работу иммунной системы.
"С точки зрения пищевой ценности, в 100 граммах сала содержится около 770-800 килокалорий. Основу составляют насыщенные и мононенасыщенные жирные кислоты, в том числе олеиновая, известная своим положительным влиянием на липидный обмен", — рассказала Сластен.
Однако, как отметила врач, чрезмерное употребление сала может повышать уровень холестерина и увеличивать риск атеросклероза.
Девушка держит груши - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Врач рассказал о пользе груш
28 сентября, 03:07
 
ОбществоЮлия Сластен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала