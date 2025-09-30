Рейтинг@Mail.ru
Пентагон в обращении к генералам призвал готовиться к войне
15:19 30.09.2025
Пентагон в обращении к генералам призвал готовиться к войне
Председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн в обращении к американским генералам и адмиралам заявил, что Вашингтон должен быть готов к РИА Новости, 30.09.2025
сша
министерство обороны сша
в мире
вашингтон (штат)
вооруженные силы сша
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн в обращении к американским генералам и адмиралам заявил, что Вашингтон должен быть готов к войне. "Наши противники больше не объединяются, они объединились, и мы должны объединиться с равной решимостью и единством… Мы должны быть готовы к войне", - сказал он в своей вступительной речи.
сша, министерство обороны сша, в мире, вашингтон (штат), вооруженные силы сша
США, Министерство обороны США, В мире, Вашингтон (штат), Вооруженные силы США
Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн в обращении к американским генералам и адмиралам заявил, что Вашингтон должен быть готов к войне.
"Наши противники больше не объединяются, они объединились, и мы должны объединиться с равной решимостью и единством… Мы должны быть готовы к войне", - сказал он в своей вступительной речи.
