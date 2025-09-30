https://ria.ru/20250930/voyna-2045394820.html

Пентагон в обращении к генералам призвал готовиться к войне

2025-09-30T15:19:00+03:00

сша

министерство обороны сша

в мире

вашингтон (штат)

вооруженные силы сша

ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн в обращении к американским генералам и адмиралам заявил, что Вашингтон должен быть готов к войне. "Наши противники больше не объединяются, они объединились, и мы должны объединиться с равной решимостью и единством… Мы должны быть готовы к войне", - сказал он в своей вступительной речи.

сша

вашингтон (штат)

2025

Новости

сша, министерство обороны сша, в мире, вашингтон (штат), вооруженные силы сша