Путин поздравил россиян с днем воссоединения с новыми регионами
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Владимир Путин поздравил россиян с Днем воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией.
"Дорогие друзья, уважаемые граждане России! Сердечно поздравляю вас с праздником - с Днем воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с нашей большой сплоченной страной", — сказал глава государства в видеообращении.
Россияне сражаются и побеждают, отстаивая единство, национальные интересы и ценности, отметил Путин. Он отдельно поблагодарил военнослужащих за их верность Родине, их доблесть, отвагу и боевую работу.
Другие заявления главы государства:
- Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей самостоятельно и свободно определили свое будущее, приняв решение быть с Россией.
- Страна гордится воссоединением с новыми регионами.
- Вся Россия сегодня ведет праведную битву, защищая выбор жителей ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья.
- Благодаря военнослужащим безопасность России будет надежно обеспечена, а на землю Донбасса и Новороссии вновь вернется долгожданный и прочный мир.
- Россия является великой и независимой страной, которая преодолеет любые испытания
- Все задачи по развитию Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей будут решены.
- Власти обеспечат условия, чтобы раскрыть колоссальный промышленный, аграрный, научный и культурный потенциалы новых регионов.
- Вся Россия включилась в программу возрождения исконных исторических русских земель Донбасса.
- В новых регионах предстоит не только восстанавливать разрушенное в ходе боев, но и приводить в порядок инфраструктуру, которой десятилетиями никто толком не занимался.
- В ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожье уже построили и отремонтировали более 23,5 тысячи жилых и социальных объектов, свыше 6,3 тысячи километров автодорог.
- Среди первостепенных для новых регионов России вопросов — задача надежного водоснабжения и доступности качественной медицины.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. В Донецкой народной республике "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
