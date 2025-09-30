https://ria.ru/20250930/vossoedinenie-2045263865.html

Путин поздравил россиян с днем воссоединения с новыми регионами

Владимир Путин поздравил россиян с Днем воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией.

2025-09-30

2025-09-30T00:31:00+03:00

2025-09-30T00:47:00+03:00

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Владимир Путин поздравил россиян с Днем воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией."Дорогие друзья, уважаемые граждане России! Сердечно поздравляю вас с праздником - с Днем воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с нашей большой сплоченной страной", — сказал глава государства в видеообращении.Россияне сражаются и побеждают, отстаивая единство, национальные интересы и ценности, отметил Путин. Он отдельно поблагодарил военнослужащих за их верность Родине, их доблесть, отвагу и боевую работу.Другие заявления главы государства:Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. В Донецкой народной республике "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

