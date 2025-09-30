Рейтинг@Mail.ru
Тепло подали в 90% многоквартирных домов Подмосковья - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
12:39 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/voropanov-2045337941.html
Тепло подали в 90% многоквартирных домов Подмосковья
Тепло подали в 90% многоквартирных домов Подмосковья - РИА Новости, 30.09.2025
Тепло подали в 90% многоквартирных домов Подмосковья
Отопление включили в 90% многоквартирных домов Подмосковья, при этом тепло подано в 99% соцобъектов региона, сообщил министр энергетики Московской области... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T12:39:00+03:00
2025-09-30T12:39:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
сергей воропанов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968511084_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_f902ffc9ad4623d15eda6bfc458ecd79.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Отопление включили в 90% многоквартирных домов Подмосковья, при этом тепло подано в 99% соцобъектов региона, сообщил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов. "Подключено социальных учреждений: 6 492, 99%. Подключено многоквартирных домов: 41 458. 90%. Данные на 30.09.2025 11.00", - следует из инфографики, опубликованной в Telegram-канале Воропанова. Также министр отметил, что сейчас в регионе запущены все 2 776 котельных. "Понимаю, как важно создать для жителей Подмосковья комфортные условия. Поэтому сейчас в усиленном режиме работаем совместно с минчистоты и администрациями округов", - написал Воропанов. -0-
https://realty.ria.ru/20250930/podmoskove-2045309701.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968511084_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_9d298352dd5eafda6edf817c3927b78b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), сергей воропанов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Сергей Воропанов
Тепло подали в 90% многоквартирных домов Подмосковья

Воропанов: отопление подали в 90% многоквартирных домов Московской области

© iStock.com / djedzuraРегуляция тепла в батарее
Регуляция тепла в батарее - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© iStock.com / djedzura
Регуляция тепла в батарее . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Отопление включили в 90% многоквартирных домов Подмосковья, при этом тепло подано в 99% соцобъектов региона, сообщил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.
"Подключено социальных учреждений: 6 492, 99%. Подключено многоквартирных домов: 41 458. 90%. Данные на 30.09.2025 11.00", - следует из инфографики, опубликованной в Telegram-канале Воропанова.
Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
В Подмосковье более шести тысяч педагогов получают компенсацию аренды жилья
Вчера, 10:36
Также министр отметил, что сейчас в регионе запущены все 2 776 котельных.
"Понимаю, как важно создать для жителей Подмосковья комфортные условия. Поэтому сейчас в усиленном режиме работаем совместно с минчистоты и администрациями округов", - написал Воропанов. -0-
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Сергей Воропанов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала