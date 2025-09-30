https://ria.ru/20250930/voropanov-2045337941.html
Тепло подали в 90% многоквартирных домов Подмосковья
Тепло подали в 90% многоквартирных домов Подмосковья - РИА Новости, 30.09.2025
Тепло подали в 90% многоквартирных домов Подмосковья
Отопление включили в 90% многоквартирных домов Подмосковья, при этом тепло подано в 99% соцобъектов региона, сообщил министр энергетики Московской области... РИА Новости, 30.09.2025
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Отопление включили в 90% многоквартирных домов Подмосковья, при этом тепло подано в 99% соцобъектов региона, сообщил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов. "Подключено социальных учреждений: 6 492, 99%. Подключено многоквартирных домов: 41 458. 90%. Данные на 30.09.2025 11.00", - следует из инфографики, опубликованной в Telegram-канале Воропанова. Также министр отметил, что сейчас в регионе запущены все 2 776 котельных. "Понимаю, как важно создать для жителей Подмосковья комфортные условия. Поэтому сейчас в усиленном режиме работаем совместно с минчистоты и администрациями округов", - написал Воропанов. -0-
Тепло подали в 90% многоквартирных домов Подмосковья
Воропанов: отопление подали в 90% многоквартирных домов Московской области
