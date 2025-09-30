https://ria.ru/20250930/volodin-2045328491.html
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в октябре
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в октябре - РИА Новости, 30.09.2025
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в октябре
Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу в октябре. РИА Новости, 30.09.2025
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу в октябре. "Заработают новые нормы, направленные на поддержку участников специальной военной операции", - написал он в своем канале на платформе Max. Согласно новым законам, после окончания службы военные смогут взять некоторое время для отдыха и восстановления без риска потерять рабочее место. Эта мера усилит их трудовые права. Кроме того, добровольцы смогут получать воинские звания без необходимости прохождения сборов. Председатель Госдумы отметил, что оклады военнослужащих и работников некоторых органов правопорядка вырастут на 7,6 процента, а также повысятся военные пенсии. Задача властей - поддержать защитников страны, подчеркнул он. В добавок, новые нормы позволят владельцам малого и среднего бизнеса, а также самозанятым, получать отсрочку по кредитам. Все компании, вне зависимости от отрасли, смогут этим воспользоваться, уточнил Володин.
