Володин рассказал о законах, вступающих в силу в октябре
11:55 30.09.2025 (обновлено: 12:02 30.09.2025)
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в октябре
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу в октябре. "Заработают новые нормы, направленные на поддержку участников специальной военной операции", - написал он в своем канале на платформе Max. Согласно новым законам, после окончания службы военные смогут взять некоторое время для отдыха и восстановления без риска потерять рабочее место. Эта мера усилит их трудовые права. Кроме того, добровольцы смогут получать воинские звания без необходимости прохождения сборов. Председатель Госдумы отметил, что оклады военнослужащих и работников некоторых органов правопорядка вырастут на 7,6 процента, а также повысятся военные пенсии. Задача властей - поддержать защитников страны, подчеркнул он. В добавок, новые нормы позволят владельцам малого и среднего бизнеса, а также самозанятым, получать отсрочку по кредитам. Все компании, вне зависимости от отрасли, смогут этим воспользоваться, уточнил Володин.
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в октябре

Володин: в октябре вступят в силу новые законы по поддержке участников СВО

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу в октябре.
"Заработают новые нормы, направленные на поддержку участников специальной военной операции", - написал он в своем канале на платформе Max.
Согласно новым законам, после окончания службы военные смогут взять некоторое время для отдыха и восстановления без риска потерять рабочее место. Эта мера усилит их трудовые права. Кроме того, добровольцы смогут получать воинские звания без необходимости прохождения сборов.
Председатель Госдумы отметил, что оклады военнослужащих и работников некоторых органов правопорядка вырастут на 7,6 процента, а также повысятся военные пенсии.
Задача властей - поддержать защитников страны, подчеркнул он.
В добавок, новые нормы позволят владельцам малого и среднего бизнеса, а также самозанятым, получать отсрочку по кредитам. Все компании, вне зависимости от отрасли, смогут этим воспользоваться, уточнил Володин.
Заголовок открываемого материала