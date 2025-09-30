https://ria.ru/20250930/volodin-2045294311.html

Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в октябре

Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в октябре - РИА Новости, 01.10.2025

Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в октябре

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в России в октябре, в том числе новые нормы, направленные на поддержку... РИА Новости, 01.10.2025

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в России в октябре, в том числе новые нормы, направленные на поддержку участников специальной военной операции. "Законы, вступающие в силу в октябре... Заработают новые нормы, направленные на поддержку участников специальной военной операции: усиливается защита трудовых прав военнослужащих - после окончания службы они смогут взять необходимое время для восстановления без риска потерять рабочее место (вступил в силу 29 сентября); у добровольцев появится возможность получать воинские звания без прохождения военных сборов", - написал он в своем канале на платформе Max. Также председатель Госдумы отметил, что на 7,6% проиндексируют оклады военнослужащих и сотрудников некоторых правоохранительных органов, повысятся пенсии военных пенсионеров. "Наша задача - поддержать тех, кто защищает страну и обеспечивает её безопасность", - отметил Володин. По его словам, также теперь самозанятые граждане, представители малого и среднего бизнеса смогут оформить кредитные каникулы. "Важно, что воспользоваться ими есть возможность у предприятий любой отрасли", - заключил он.

