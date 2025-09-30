Рейтинг@Mail.ru
Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в октябре
09:15 30.09.2025 (обновлено: 01:49 01.10.2025)
Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в октябре
Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в октябре - РИА Новости, 01.10.2025
Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в октябре
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в России в октябре, в том числе новые нормы, направленные на поддержку... РИА Новости, 01.10.2025
2025-09-30T09:15:00+03:00
2025-10-01T01:49:00+03:00
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в России в октябре, в том числе новые нормы, направленные на поддержку участников специальной военной операции. "Законы, вступающие в силу в октябре... Заработают новые нормы, направленные на поддержку участников специальной военной операции: усиливается защита трудовых прав военнослужащих - после окончания службы они смогут взять необходимое время для восстановления без риска потерять рабочее место (вступил в силу 29 сентября); у добровольцев появится возможность получать воинские звания без прохождения военных сборов", - написал он в своем канале на платформе Max. Также председатель Госдумы отметил, что на 7,6% проиндексируют оклады военнослужащих и сотрудников некоторых правоохранительных органов, повысятся пенсии военных пенсионеров. "Наша задача - поддержать тех, кто защищает страну и обеспечивает её безопасность", - отметил Володин. По его словам, также теперь самозанятые граждане, представители малого и среднего бизнеса смогут оформить кредитные каникулы. "Важно, что воспользоваться ими есть возможность у предприятий любой отрасли", - заключил он.
Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в октябре

Володин: в октябре вступит в силу ряд новых мер, включая поддержку бойцов СВО

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в России в октябре, в том числе новые нормы, направленные на поддержку участников специальной военной операции.
"Законы, вступающие в силу в октябре... Заработают новые нормы, направленные на поддержку участников специальной военной операции: усиливается защита трудовых прав военнослужащих - после окончания службы они смогут взять необходимое время для восстановления без риска потерять рабочее место (вступил в силу 29 сентября); у добровольцев появится возможность получать воинские звания без прохождения военных сборов", - написал он в своем канале на платформе Max.
Также председатель Госдумы отметил, что на 7,6% проиндексируют оклады военнослужащих и сотрудников некоторых правоохранительных органов, повысятся пенсии военных пенсионеров.
"Наша задача - поддержать тех, кто защищает страну и обеспечивает её безопасность", - отметил Володин.
По его словам, также теперь самозанятые граждане, представители малого и среднего бизнеса смогут оформить кредитные каникулы.
"Важно, что воспользоваться ими есть возможность у предприятий любой отрасли", - заключил он.
