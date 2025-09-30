Володин поздравил Донбасс и Новороссию с Днем воссоединения

Рейтинг@Mail.ru
08:27 30.09.2025
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Жители Донбасса и Новороссии три года назад сделали выбор в пользу восстановления исторической правды и справедливости - вернуться на свою Родину, в Россию, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в поздравлении с Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ. "Поздравляю с Днем воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. Три года назад жители Донбасса и Новороссии сделали выбор в пользу восстановления исторической правды и справедливости - вернуться на свою Родину, в Россию. Это решение определило наше общее будущее, открыло новые возможности для развития и укрепления страны. Вместе преодолевая вызовы, мы становимся сильнее", - приводит слова Володина пресс-служба Госдумы. Для интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в единое правовое поле России за три года принято 67 законов. Как отмечал Володин, большинство из них касаются вопросов развития экономики, защиты социальных гарантий и охраны здоровья жителей этих регионов.
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Жители Донбасса и Новороссии три года назад сделали выбор в пользу восстановления исторической правды и справедливости - вернуться на свою Родину, в Россию, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в поздравлении с Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ.
"Поздравляю с Днем воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. Три года назад жители Донбасса и Новороссии сделали выбор в пользу восстановления исторической правды и справедливости - вернуться на свою Родину, в Россию. Это решение определило наше общее будущее, открыло новые возможности для развития и укрепления страны. Вместе преодолевая вызовы, мы становимся сильнее", - приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.
Для интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в единое правовое поле России за три года принято 67 законов. Как отмечал Володин, большинство из них касаются вопросов развития экономики, защиты социальных гарантий и охраны здоровья жителей этих регионов.
Председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Матвиенко отметила сплоченность жителей воссоединенных регионов
Вчера, 08:24
 
ПолитикаРоссияДонбассВячеслав ВолодинГосдума РФНовороссия
 
 
