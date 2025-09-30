https://ria.ru/20250930/voennye-2045331238.html

ВС России уничтожили автомобиль и блиндаж ВСУ на северском направлении

ВС России уничтожили автомобиль и блиндаж ВСУ на северском направлении

ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Операторы БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили автомобиль и блиндаж ВСУ на северском направлении, сообщили в Минобороны России. "Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям "Южной" группировки войск на северском направлении, операторы БПЛА в ходе рейда по тылам ВСУ выявили и уничтожили пикап и блиндаж с личным составом противника", - говорится в сообщении.

