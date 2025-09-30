Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал бывшего вице-губернатора Краснодарского края - РИА Новости, 30.09.2025
15:33 30.09.2025 (обновлено: 15:51 30.09.2025)
Суд арестовал бывшего вице-губернатора Краснодарского края
Суд арестовал бывшего вице-губернатора Краснодарского края
происшествия
краснодарский край
краснодар
александр власов
кубанское казачье войско
КРАСНОДАР, 30 сен - РИА Новости. Суд арестовал бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова на два месяца до 29 ноября, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. "Октябрьским районным судом города Краснодара рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Власова… Судом ходатайство удовлетворено. Срок меры - два месяца, т.е. до 29 ноября 2025 года", - говорится в сообщении. Как сообщили ранее РИА Новости в правоохранительных органах, Власова задержали по подозрению в особо крупном хищении гуманитарной помощи для участников СВО. В понедельник Власов объявил о своем уходе на СВО на заседании расширенного совета атаманов, он сложил с себя полномочия вице-губернатора с 29 сентября, сообщили в пресс-службе краевой администрации. Власов стал заместителем главы региона в 2020 году, назначен атаманом Кубанского казачьего войска в 2021-м.
краснодарский край
краснодар
Новости
происшествия, краснодарский край, краснодар, александр власов, кубанское казачье войско
Происшествия, Краснодарский край, Краснодар, Александр Власов, Кубанское казачье войско
КРАСНОДАР, 30 сен - РИА Новости. Суд арестовал бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова на два месяца до 29 ноября, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
"Октябрьским районным судом города Краснодара рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Власова… Судом ходатайство удовлетворено. Срок меры - два месяца, т.е. до 29 ноября 2025 года", - говорится в сообщении.
Как сообщили ранее РИА Новости в правоохранительных органах, Власова задержали по подозрению в особо крупном хищении гуманитарной помощи для участников СВО. В понедельник Власов объявил о своем уходе на СВО на заседании расширенного совета атаманов, он сложил с себя полномочия вице-губернатора с 29 сентября, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
Власов стал заместителем главы региона в 2020 году, назначен атаманом Кубанского казачьего войска в 2021-м.
Следствие просит арестовать бывшего вице-губернатора Свердловской области
ПроисшествияКраснодарский крайКраснодарАлександр ВласовКубанское казачье войско
 
 
