Бывшего и.о. замгубернатора Кубани подозревают в хищении помощи для СВО
Бывшего и.о. замглавы Кубани Власова подозревают в хищении гумпомощи для СВО
Александр Власов. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 30 сен - РИА Новости. Ушедший в отставку в связи с уходом на СВО и.о. замгубернатора Краснодарского края Александр Власов задержан по подозрению в крупном хищении гуманитарной помощи для спецоперации, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Да, задержан", - сказал собеседник агентства.
По его словам, Власова, предварительно, подозревают в хищении гуманитарной помощи для участников СВО. Он может быть причастен к хищению в особо крупном размере средств целевой субсидии для обеспечения участников спецоперации.
В правоохранительных органах сообщили, что суд во вторник изберет Власову меру пресечения.
"Сегодня должны избрать меру пресечения", - сказал собеседник агентства.
В понедельник в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что в кабинете бывшего и.о. замгубернатора Краснодарского края Александра Власова проходили обыски. Ранее в этот же понедельник Власов объявил о своем уходе на СВО на заседании расширенного совета атаманов, он сложил с себя полномочия вице-губернатора с 29 сентября, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
Власов стал заместителем главы региона в 2020 году, назначен атаманом Кубанского казачьего войска в 2021-м.