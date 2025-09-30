Рейтинг@Mail.ru
Бывшего и.о. замгубернатора Кубани подозревают в хищении помощи для СВО - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:28 30.09.2025 (обновлено: 09:39 30.09.2025)
https://ria.ru/20250930/vlasov-2045296402.html
Бывшего и.о. замгубернатора Кубани подозревают в хищении помощи для СВО
Бывшего и.о. замгубернатора Кубани подозревают в хищении помощи для СВО - РИА Новости, 30.09.2025
Бывшего и.о. замгубернатора Кубани подозревают в хищении помощи для СВО
Ушедший в отставку в связи с уходом на СВО и.о. замгубернатора Краснодарского края Александр Власов задержан по подозрению в крупном хищении гуманитарной помощи РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T09:28:00+03:00
2025-09-30T09:39:00+03:00
происшествия
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045298966_0:0:1180:665_1920x0_80_0_0_d0b2534299f6779c33081a73ff0daca5.jpg
КРАСНОДАР, 30 сен - РИА Новости. Ушедший в отставку в связи с уходом на СВО и.о. замгубернатора Краснодарского края Александр Власов задержан по подозрению в крупном хищении гуманитарной помощи для спецоперации, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Да, задержан", - сказал собеседник агентства. По его словам, Власова, предварительно, подозревают в хищении гуманитарной помощи для участников СВО. Он может быть причастен к хищению в особо крупном размере средств целевой субсидии для обеспечения участников спецоперации. В правоохранительных органах сообщили, что суд во вторник изберет Власову меру пресечения. "Сегодня должны избрать меру пресечения", - сказал собеседник агентства. В понедельник в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что в кабинете бывшего и.о. замгубернатора Краснодарского края Александра Власова проходили обыски. Ранее в этот же понедельник Власов объявил о своем уходе на СВО на заседании расширенного совета атаманов, он сложил с себя полномочия вице-губернатора с 29 сентября, сообщили в пресс-службе краевой администрации. Власов стал заместителем главы региона в 2020 году, назначен атаманом Кубанского казачьего войска в 2021-м.
https://ria.ru/20250930/delo-2045281272.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045298966_116:0:1088:729_1920x0_80_0_0_b4dc217512619a2d1dece55dcdc03531.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край
Бывшего и.о. замгубернатора Кубани подозревают в хищении помощи для СВО

Бывшего и.о. замглавы Кубани Власова подозревают в хищении гумпомощи для СВО

© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяАлександр Власов
Александр Власов - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Александр Власов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 30 сен - РИА Новости. Ушедший в отставку в связи с уходом на СВО и.о. замгубернатора Краснодарского края Александр Власов задержан по подозрению в крупном хищении гуманитарной помощи для спецоперации, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Да, задержан", - сказал собеседник агентства.
По его словам, Власова, предварительно, подозревают в хищении гуманитарной помощи для участников СВО. Он может быть причастен к хищению в особо крупном размере средств целевой субсидии для обеспечения участников спецоперации.
В правоохранительных органах сообщили, что суд во вторник изберет Власову меру пресечения.
"Сегодня должны избрать меру пресечения", - сказал собеседник агентства.
В понедельник в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что в кабинете бывшего и.о. замгубернатора Краснодарского края Александра Власова проходили обыски. Ранее в этот же понедельник Власов объявил о своем уходе на СВО на заседании расширенного совета атаманов, он сложил с себя полномочия вице-губернатора с 29 сентября, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
Власов стал заместителем главы региона в 2020 году, назначен атаманом Кубанского казачьего войска в 2021-м.
Заместитель министра внутренних дел Дагестана Руфат Исмаилов в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Суд приступил к рассмотрению дела экс-замглавы МВД Дагестана о взятках
Вчера, 06:19
 
ПроисшествияКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала