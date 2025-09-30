https://ria.ru/20250930/vlasov-2045296402.html

Бывшего и.о. замгубернатора Кубани подозревают в хищении помощи для СВО

Бывшего и.о. замгубернатора Кубани подозревают в хищении помощи для СВО - РИА Новости, 30.09.2025

Бывшего и.о. замгубернатора Кубани подозревают в хищении помощи для СВО

Ушедший в отставку в связи с уходом на СВО и.о. замгубернатора Краснодарского края Александр Власов задержан по подозрению в крупном хищении гуманитарной помощи РИА Новости, 30.09.2025

КРАСНОДАР, 30 сен - РИА Новости. Ушедший в отставку в связи с уходом на СВО и.о. замгубернатора Краснодарского края Александр Власов задержан по подозрению в крупном хищении гуманитарной помощи для спецоперации, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Да, задержан", - сказал собеседник агентства. По его словам, Власова, предварительно, подозревают в хищении гуманитарной помощи для участников СВО. Он может быть причастен к хищению в особо крупном размере средств целевой субсидии для обеспечения участников спецоперации. В правоохранительных органах сообщили, что суд во вторник изберет Власову меру пресечения. "Сегодня должны избрать меру пресечения", - сказал собеседник агентства. В понедельник в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что в кабинете бывшего и.о. замгубернатора Краснодарского края Александра Власова проходили обыски. Ранее в этот же понедельник Власов объявил о своем уходе на СВО на заседании расширенного совета атаманов, он сложил с себя полномочия вице-губернатора с 29 сентября, сообщили в пресс-службе краевой администрации. Власов стал заместителем главы региона в 2020 году, назначен атаманом Кубанского казачьего войска в 2021-м.

