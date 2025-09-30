https://ria.ru/20250930/vklad-2045267787.html
Аналитик объяснила, кому банк может не вернуть деньги со вклада
Аналитик объяснила, кому банк может не вернуть деньги со вклада - РИА Новости, 30.09.2025
Аналитик объяснила, кому банк может не вернуть деньги со вклада
Банки могут отказать в снятии денег со вклада по ряду причин, и далеко не все они являются нарушением, рассказала агентству "Прайм" аналитик финансового... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T02:17:00+03:00
2025-09-30T02:17:00+03:00
2025-09-30T02:22:00+03:00
гаянэ замалеева
банки.ру
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592372770_0:1237:2048:2389_1920x0_80_0_0_0683110515970c6e9983313cec9488ac.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Банки могут отказать в снятии денег со вклада по ряду причин, и далеко не все они являются нарушением, рассказала агентству "Прайм" аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.Прежде всего, речь идет об отказе в досрочной выдаче средств, если такое не предусмотрено договором. Например, в случае безотзывных вкладов: ставка по ним выше, но получить деньги можно лишь по окончании срока действия договора. Тут никакие жалобы не помогут, констатирует аналитик.Бывает, что в банке просто нет нужного количества наличных, поэтому о визите с целью снять большую сумму лучше предупредить заранее. Возможна блокировка денег по требованию законодательства об отмывании средств и финансированию терроризма. Не исключены и технические проблемы.“Если речь идет о правилах, закрепленных в договоре вклада, или о соблюдении норм законодательства — действия банка будут считаться законными. Однако искусственные задержки или формальные отказы без объяснений нарушают права клиента”, - заключила Замалеева.
https://ria.ru/20250929/vklad-2044998182.html
https://ria.ru/20250912/vklady-2041336995.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592372770_0:1064:2048:2600_1920x0_80_0_0_1dad1758c4fae927c36f7b38dd190d2e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гаянэ замалеева, банки.ру
Гаянэ Замалеева, Банки.ру
Аналитик объяснила, кому банк может не вернуть деньги со вклада
Аналитик Замалеева: банки могут отказать в досрочном снятии денег со вклада