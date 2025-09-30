Рейтинг@Mail.ru
Аналитик объяснила, кому банк может не вернуть деньги со вклада - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 30.09.2025 (обновлено: 02:22 30.09.2025)
https://ria.ru/20250930/vklad-2045267787.html
Аналитик объяснила, кому банк может не вернуть деньги со вклада
Аналитик объяснила, кому банк может не вернуть деньги со вклада - РИА Новости, 30.09.2025
Аналитик объяснила, кому банк может не вернуть деньги со вклада
Банки могут отказать в снятии денег со вклада по ряду причин, и далеко не все они являются нарушением, рассказала агентству "Прайм" аналитик финансового... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T02:17:00+03:00
2025-09-30T02:22:00+03:00
гаянэ замалеева
банки.ру
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592372770_0:1237:2048:2389_1920x0_80_0_0_0683110515970c6e9983313cec9488ac.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Банки могут отказать в снятии денег со вклада по ряду причин, и далеко не все они являются нарушением, рассказала агентству "Прайм" аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.Прежде всего, речь идет об отказе в досрочной выдаче средств, если такое не предусмотрено договором. Например, в случае безотзывных вкладов: ставка по ним выше, но получить деньги можно лишь по окончании срока действия договора. Тут никакие жалобы не помогут, констатирует аналитик.Бывает, что в банке просто нет нужного количества наличных, поэтому о визите с целью снять большую сумму лучше предупредить заранее. Возможна блокировка денег по требованию законодательства об отмывании средств и финансированию терроризма. Не исключены и технические проблемы.“Если речь идет о правилах, закрепленных в договоре вклада, или о соблюдении норм законодательства — действия банка будут считаться законными. Однако искусственные задержки или формальные отказы без объяснений нарушают права клиента”, - заключила Замалеева.
https://ria.ru/20250929/vklad-2044998182.html
https://ria.ru/20250912/vklady-2041336995.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592372770_0:1064:2048:2600_1920x0_80_0_0_1dad1758c4fae927c36f7b38dd190d2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гаянэ замалеева, банки.ру
Гаянэ Замалеева, Банки.ру
Аналитик объяснила, кому банк может не вернуть деньги со вклада

Аналитик Замалеева: банки могут отказать в досрочном снятии денег со вклада

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудница в отделении банка
Сотрудница в отделении банка - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Сотрудница в отделении банка. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Банки могут отказать в снятии денег со вклада по ряду причин, и далеко не все они являются нарушением, рассказала агентству "Прайм" аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.
Прежде всего, речь идет об отказе в досрочной выдаче средств, если такое не предусмотрено договором. Например, в случае безотзывных вкладов: ставка по ним выше, но получить деньги можно лишь по окончании срока действия договора. Тут никакие жалобы не помогут, констатирует аналитик.
Надпись Вклады на фоне работы менеджеров в банке - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Аналитик раскрыла, как выбрать выгодный вклад при снижении ставок
Вчера, 03:18
Бывает, что в банке просто нет нужного количества наличных, поэтому о визите с целью снять большую сумму лучше предупредить заранее. Возможна блокировка денег по требованию законодательства об отмывании средств и финансированию терроризма. Не исключены и технические проблемы.
“Если речь идет о правилах, закрепленных в договоре вклада, или о соблюдении норм законодательства — действия банка будут считаться законными. Однако искусственные задержки или формальные отказы без объяснений нарушают права клиента”, - заключила Замалеева.
Сотрудница в операционном зале банка - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Финансист рассказала, кто заплатит за высокие доходы от вкладов
12 сентября, 03:18
 
Гаянэ ЗамалееваБанки.ру
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала