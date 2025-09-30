https://ria.ru/20250930/vklad-2045267787.html

Аналитик объяснила, кому банк может не вернуть деньги со вклада

Аналитик объяснила, кому банк может не вернуть деньги со вклада - РИА Новости, 30.09.2025

Аналитик объяснила, кому банк может не вернуть деньги со вклада

Банки могут отказать в снятии денег со вклада по ряду причин, и далеко не все они являются нарушением, рассказала агентству "Прайм" аналитик финансового... РИА Новости, 30.09.2025

гаянэ замалеева

банки.ру

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Банки могут отказать в снятии денег со вклада по ряду причин, и далеко не все они являются нарушением, рассказала агентству "Прайм" аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.Прежде всего, речь идет об отказе в досрочной выдаче средств, если такое не предусмотрено договором. Например, в случае безотзывных вкладов: ставка по ним выше, но получить деньги можно лишь по окончании срока действия договора. Тут никакие жалобы не помогут, констатирует аналитик.Бывает, что в банке просто нет нужного количества наличных, поэтому о визите с целью снять большую сумму лучше предупредить заранее. Возможна блокировка денег по требованию законодательства об отмывании средств и финансированию терроризма. Не исключены и технические проблемы.“Если речь идет о правилах, закрепленных в договоре вклада, или о соблюдении норм законодательства — действия банка будут считаться законными. Однако искусственные задержки или формальные отказы без объяснений нарушают права клиента”, - заключила Замалеева.

2025

гаянэ замалеева, банки.ру