12:25 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/vk-2045331774.html
Пресс-релизы, Технологии, Россия, ВКонтакте

VK Видео запустил поддержку авторов через VK Donut

© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте
Логотип ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© Фото : ВКонтакте
Логотип ВКонтакте. Архивное фото
В VK Видео появилась возможность поддержать авторов через кнопку под роликом или на странице канала. Для блогеров это дополнительный источник монетизации, для зрителей — доступ к эксклюзивному контенту.
У авторов есть возможность настроить один или несколько уровней поддержки с разными преимуществами: от эксклюзивных роликов до закрытых прямых эфиров и бонусного контента. Зрители выбирают подходящий уровень и получают все привилегии этого уровня и всех предыдущих. Настройка VK Donut доступна через сообщество, прикреплённое к каналу в VK Видео.
С помощью VK Donut авторы VK Видео могут увеличивать доход и развивать канал, даже если он создан недавно — для подключения инструмента нет ограничений по числу подписчиков или просмотров.
"Популярность VK Видео продолжает расти: сервис объединяет десятки миллионов зрителей и авторов. Встроенная поддержка через VK Donut открывает новые форматы взаимодействия с аудиторией и дополнительный источник дохода. Мы последовательно развиваем различные сценарии монетизации, чтобы всё больше авторов могли расти и создавать оригинальный контент", — отметил вице-президент музыкальных и видеосервисов VK Николай Дуксин.
"Монетизация в соцсетях меняется: важно не только помогать авторам зарабатывать, но и бесшовно встраивать поддержку в сам процесс потребления контента. Интеграция VK Donut в VK Видео — шаг в эту сторону: зрители получают доступ к дополнительному контенту, а авторы — стабильный источник дохода. Для нас это стратегический вектор: мы продолжаем развивать инструменты, которые делают творчество самодостаточным и помогают авторам строить долгосрочные отношения с аудиторией", — подчеркнул директор по продукту ВКонтакте Евгений Васильев.
Справка
VK Видео — крупнейший видеосервис в России с месячной аудиторией 75 млн человек и 3,3 млрд просмотров в сутки. Совокупный доход авторов через официальные инструменты монетизации ВКонтакте в 2024 году вырос на 28% и составил 7,1 млрд рублей, из которых более 1,4 млрд пришлись на поддержку через VK Donut.
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Пользователи "ВКонтакте" получили доступ к быстрому входу через MAX
10 сентября, 12:37
 
