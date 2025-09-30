https://ria.ru/20250930/vens-2045266600.html

Воевавший за Киев брат Вэнса заявлен участником форума в Варшаве

Воевавший за Киев брат Вэнса заявлен участником форума в Варшаве - РИА Новости, 30.09.2025

Воевавший за Киев брат Вэнса заявлен участником форума в Варшаве

Двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса Нэйт Вэнс, воевавший на стороне ВСУ, заявлен в качестве спикера на форуме по безопасности в Варшаве, выяснило... РИА Новости, 30.09.2025

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса Нэйт Вэнс, воевавший на стороне ВСУ, заявлен в качестве спикера на форуме по безопасности в Варшаве, выяснило РИА Новости. Как следует из программы мероприятия, дискуссия, на которой ждут Нэйта Вэнса, ожидается во вторник и называется "Тяжелые уроки с фронта: реформирование боевого потенциала Украины". Сам же Нэйт Вэнс представлен как "ветеран войны на Украине". Ранее СМИ сообщали, что двоюродный брат вице-президента США три года провел на Украине, 2,5 из которых воевал в рядах ВСУ. Он среди прочего якобы участвовал "в боях за Купянск, Артемовск, Авдеевку и Покровск". Отмечалось, что в молодости Нэйт Вэнс четыре года служил морпехом. В СМИ утверждалось, что Нейт присоединился к группе украинских националистов еще в 2014 году во время "майдана". У себя на родине в Техасе он увлекался охотой и спортивной стрельбой. Двоюродный брат вице-президента США признавался в СМИ, что в марте 2022 года поехал во Львов "из любопытства и для приключений тоже". Он рассказывал, что в армию на Украине брали всех подряд, добавляя, что встречал в рядах ВСУ рабочих, барменов, учителей. С Украины он вернулся в январе 2025 года, за несколько дней до инаугурации Дональда Трампа. Отмечалось, что он был разочарован перепалкой в Белом доме с участием его брата, президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

