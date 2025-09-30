https://ria.ru/20250930/vedomosti-2045356378.html
СМИ сообщили об отказе Google от требований к "Спасу" и RT
СМИ сообщили об отказе Google от требований к "Спасу" и RT - РИА Новости, 30.09.2025
СМИ сообщили об отказе Google от требований к "Спасу" и RT
Американская компания Google отказалась от требований о запрете российским СМИ судиться с ней за рубежом ради взыскания сумм судебной неустойки, сообщают... РИА Новости, 30.09.2025
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Американская компания Google отказалась от требований о запрете российским СМИ судиться с ней за рубежом ради взыскания сумм судебной неустойки, сообщают "Ведомости". "Эта победа первая по этим кейсам "СМИ против Google" в суде США", — говорится в публикации. Отмечается, что вердикт коснулся телеканалов "Спас" и Russia Today: в отношении первого решение суда вступает в силу незамедлительно, а для второго — после получения лицензии Офиса по контролю иностранных инвестиций минфина США, поскольку на RT наложены американские санкции. Газета РБК в октябре 2024 года сообщала, что общая сумма требований 17 российских телеканалов к Google из-за блокировки их аккаунтов на YouTube уже возросла до двух ундециллионов рублей (единица с 36 нулями).
