Украинец, задержанный по делу о "Северных потоках", отрицает свою вину
ВАРШАВА, 30 сен – РИА Новости. Задержанный в Польше подозреваемый в участии в теракте на "Северном потоке" украинец Владимир З. отрицает свое участие в нем, сообщил журналистам его адвокат Тынотеуш Папроцкий. "Проведены процессуальные действия в прокуратуре Варшавы. Сторона немецкая подозревает моего клиента в совершении диверсии. Мой клиент отрицает участие в этих действиях", - сказал Папроцкий. Ранее польские СМИ сообщили, что подозреваемый в совершении теракта на "Северном потоке" Владимир З. задержан по просьбе властей Германии.
