https://ria.ru/20250930/ukrainets-2045392943.html

Украинец, задержанный по делу о "Северных потоках", отрицает свою вину

Украинец, задержанный по делу о "Северных потоках", отрицает свою вину - РИА Новости, 30.09.2025

Украинец, задержанный по делу о "Северных потоках", отрицает свою вину

Задержанный в Польше подозреваемый в участии в теракте на "Северном потоке" украинец Владимир З. отрицает свое участие в нем, сообщил журналистам его адвокат... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T15:15:00+03:00

2025-09-30T15:15:00+03:00

2025-09-30T15:15:00+03:00

в мире

польша

германия

варшава

северный поток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753048617_0:266:3072:1994_1920x0_80_0_0_b0ab4d7d631d4a383d60db9eb3a3a99a.jpg

ВАРШАВА, 30 сен – РИА Новости. Задержанный в Польше подозреваемый в участии в теракте на "Северном потоке" украинец Владимир З. отрицает свое участие в нем, сообщил журналистам его адвокат Тынотеуш Папроцкий. "Проведены процессуальные действия в прокуратуре Варшавы. Сторона немецкая подозревает моего клиента в совершении диверсии. Мой клиент отрицает участие в этих действиях", - сказал Папроцкий. Ранее польские СМИ сообщили, что подозреваемый в совершении теракта на "Северном потоке" Владимир З. задержан по просьбе властей Германии.

https://ria.ru/20250930/polsha-2045369729.html

польша

германия

варшава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, германия, варшава, северный поток