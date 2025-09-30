Рейтинг@Mail.ru
Украинец, задержанный по делу о "Северных потоках", отрицает свою вину - РИА Новости, 30.09.2025
15:15 30.09.2025
Украинец, задержанный по делу о "Северных потоках", отрицает свою вину
ВАРШАВА, 30 сен – РИА Новости. Задержанный в Польше подозреваемый в участии в теракте на "Северном потоке" украинец Владимир З. отрицает свое участие в нем, сообщил журналистам его адвокат Тынотеуш Папроцкий. "Проведены процессуальные действия в прокуратуре Варшавы. Сторона немецкая подозревает моего клиента в совершении диверсии. Мой клиент отрицает участие в этих действиях", - сказал Папроцкий. Ранее польские СМИ сообщили, что подозреваемый в совершении теракта на "Северном потоке" Владимир З. задержан по просьбе властей Германии.
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода "Северный поток — 2" в России
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
Объекты на участке берегового пересечения газопровода "Северный поток — 2" в России. Архивное фото
ВАРШАВА, 30 сен – РИА Новости. Задержанный в Польше подозреваемый в участии в теракте на "Северном потоке" украинец Владимир З. отрицает свое участие в нем, сообщил журналистам его адвокат Тынотеуш Папроцкий.
"Проведены процессуальные действия в прокуратуре Варшавы. Сторона немецкая подозревает моего клиента в совершении диверсии. Мой клиент отрицает участие в этих действиях", - сказал Папроцкий.
Ранее польские СМИ сообщили, что подозреваемый в совершении теракта на "Северном потоке" Владимир З. задержан по просьбе властей Германии.
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Польша может выдать ФРГ подозреваемого в подрыве "Северных потоков"
В миреПольшаГерманияВаршаваСеверный поток
 
 
