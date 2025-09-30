Рейтинг@Mail.ru
Бывшему депутату Харьковской рады вручили повестку - РИА Новости, 30.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
23:46 30.09.2025
Бывшему депутату Харьковской рады вручили повестку
Бывшему депутату Харьковской рады вручили повестку
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Бывшему депутату Харьковской городской рады, перенесшему инсульт 58-летнему Дмитрию Маринину, который боролся с коррупцией на Украине, вручили повестку и определили в 113-ю бригаду территориальной обороны ВСУ, при этом ему целенаправленно не оказывают медицинскую помощь, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, в социальных сетях распространяется видео, где дочь Маринина заявила о похищении своего отца - 58-летнего экс-депутата Харьковской городской рады, боровшегося с коррупцией. "Полиция начала слежку за семьей Маринина, результатом которой стало вручение повестки бывшему депутату, перенесшему инсульт. После нескольких суток поиска дочь и жена обнаружили Маринина на полигоне 113-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, где его заставляли бегать в бронежилете с оружием", - сказал представитель силовых структур. Он отметил, что из-за физических нагрузок состояние здоровья бывшего депутата резко ухудшилось, а медицинскую помощь ему целенаправленно не оказывают. "Родственники пытаются обращаться во все инстанции, в том числе в посольство США на Украине и западные СМИ - безрезультатно", - добавил собеседник агентства.
Бывшему депутату Харьковской рады вручили повестку

Перенесшему инсульт бывшему депутату Харьковской рады вручили повестку

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Бывшему депутату Харьковской городской рады, перенесшему инсульт 58-летнему Дмитрию Маринину, который боролся с коррупцией на Украине, вручили повестку и определили в 113-ю бригаду территориальной обороны ВСУ, при этом ему целенаправленно не оказывают медицинскую помощь, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, в социальных сетях распространяется видео, где дочь Маринина заявила о похищении своего отца - 58-летнего экс-депутата Харьковской городской рады, боровшегося с коррупцией.
"Полиция начала слежку за семьей Маринина, результатом которой стало вручение повестки бывшему депутату, перенесшему инсульт. После нескольких суток поиска дочь и жена обнаружили Маринина на полигоне 113-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, где его заставляли бегать в бронежилете с оружием", - сказал представитель силовых структур.
Он отметил, что из-за физических нагрузок состояние здоровья бывшего депутата резко ухудшилось, а медицинскую помощь ему целенаправленно не оказывают.
"Родственники пытаются обращаться во все инстанции, в том числе в посольство США на Украине и западные СМИ - безрезультатно", - добавил собеседник агентства.
