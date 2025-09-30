https://ria.ru/20250930/ukraina-2045515743.html

Силовики: на Украине думают, что выделенные на оборону Сум деньги разворуют

Силовики: на Украине думают, что выделенные на оборону Сум деньги разворуют - РИА Новости, 30.09.2025

Силовики: на Украине думают, что выделенные на оборону Сум деньги разворуют

Киевский режим выделяет 300 миллионов гривен (более 7 миллионов долларов США) на дооборудование оборонительных сооружений в Сумской области, однако местные... РИА Новости, 30.09.2025

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Киевский режим выделяет 300 миллионов гривен (более 7 миллионов долларов США) на дооборудование оборонительных сооружений в Сумской области, однако местные жители уверены, что эти деньги будут вновь разворованы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Киевский режим выделяет 300 миллионов гривен на дооборудование оборонительных сооружений в Сумской области. Однако местные жители скептически отнеслись к этой новости. Многие уверены, что эти деньги в очередной раз будут разворованы чиновниками Сумской областной военной администрации, а военные будут выкапывать себе позиции собственными силами", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что около двух месяцев назад в ходе визита Владимира Зеленского на командный пункт ОТГ "Сумы" командующий десантно-штурмовыми войсками Украины Олег Апостол заявил о необходимости готовить Сумы к круговой обороне.

