Силовики: на Украине думают, что выделенные на оборону Сум деньги разворуют
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:24 30.09.2025 (обновлено: 21:34 30.09.2025)
Силовики: на Украине думают, что выделенные на оборону Сум деньги разворуют
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Киевский режим выделяет 300 миллионов гривен (более 7 миллионов долларов США) на дооборудование оборонительных сооружений в Сумской области, однако местные жители уверены, что эти деньги будут вновь разворованы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Киевский режим выделяет 300 миллионов гривен на дооборудование оборонительных сооружений в Сумской области. Однако местные жители скептически отнеслись к этой новости. Многие уверены, что эти деньги в очередной раз будут разворованы чиновниками Сумской областной военной администрации, а военные будут выкапывать себе позиции собственными силами", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что около двух месяцев назад в ходе визита Владимира Зеленского на командный пункт ОТГ "Сумы" командующий десантно-штурмовыми войсками Украины Олег Апостол заявил о необходимости готовить Сумы к круговой обороне.
Силовики: на Украине думают, что выделенные на оборону Сум деньги разворуют

Украинцы уверены, что выделенные на оборону Сум 7 миллионов долларов разворуют

Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Киевский режим выделяет 300 миллионов гривен (более 7 миллионов долларов США) на дооборудование оборонительных сооружений в Сумской области, однако местные жители уверены, что эти деньги будут вновь разворованы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Киевский режим выделяет 300 миллионов гривен на дооборудование оборонительных сооружений в Сумской области. Однако местные жители скептически отнеслись к этой новости. Многие уверены, что эти деньги в очередной раз будут разворованы чиновниками Сумской областной военной администрации, а военные будут выкапывать себе позиции собственными силами", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что около двух месяцев назад в ходе визита Владимира Зеленского на командный пункт ОТГ "Сумы" командующий десантно-штурмовыми войсками Украины Олег Апостол заявил о необходимости готовить Сумы к круговой обороне.
Украинские военнослужащие
Жители Сумской области негативно относятся к ВСУ, сообщил источник
31 мая, 08:46
31 мая, 08:46
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
Заголовок открываемого материала