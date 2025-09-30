https://ria.ru/20250930/ukraina-2045514784.html
Вернувшийся из плена боевик ВСУ снова пошел воевать и был уничтожен
специальная военная операция на украине
сумская область
украина
харьковская область
вооруженные силы украины
происшествия
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Вернувшийся на Украину после обмена пленными боевик ВСУ снова пошел воевать и был ликвидирован в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В Сумской области уничтожен боевик ВСУ, ранее побывавший в российском плену", - сказал собеседник агентства. Речь идет о взятом в 2022 году в плен военнослужащем Александре Рубане 2000 года рождения родом из поселка Боровая Харьковской области. "После обмена в 2024 году Рубан снова записался в ВСУ и нашел свою смерть в Сумской области", - сказал представитель силовых структур. Он добавил, что пленным всегда задается вопрос, пойдут ли они воевать после обмена, и абсолютно все заявляют, что ни в коем случае. "Рубан наглядный пример, когда человек не воспользовался подаренным судьбой шансом и снова пошел воевать. Закономерный итог - смерть", - сказал собеседник агентства.
