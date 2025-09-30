Рейтинг@Mail.ru
"Давайте признаем". В США забили тревогу из-за провокации на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:43 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/ukraina-2045485168.html
"Давайте признаем". В США забили тревогу из-за провокации на Украине
Российские войска смогут сбивать американские ракеты Tomahawk на Украине, если их передадут ВСУ, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала РИА Новости, 30.09.2025
специальная военная операция на украине
центральное разведывательное управление (цру)
вооруженные силы украины
дональд трамп
ларри джонсон
кит келлог
россия
сша
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Российские войска смогут сбивать американские ракеты Tomahawk на Украине, если их передадут ВСУ, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judge Napolitano. "Что касается идеи создания крылатой ракеты Tomahawk. Давайте признаем, что, по моему мнению, этой технологии по меньшей мере 40 лет. &lt;…&gt; Российские системы противовоздушной обороны вполне способны сбить их", — сказал он. По словам аналитика, хоть эти ракеты и не гиперзвуковые, но они способны нести ядерный заряд. Он убежден, что это можно будет расценить как провокацию. В воскресенье вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Белого дома обсуждает возможную передачу Украине крылатых ракет Tomahawk, но последнее слово остается за Дональдом Трампом. В свою очередь, спецпосланник американского лидера Кит Келлог уточнил, что решения по этому вопросу пока нет. По данным газеты Telegraph, Владимир Зеленский попросил о поставках такого оружия во время встречи с президентом США на прошлой неделе. Портал Axios пишет, что это единственный пункт в заявке Киева, который Трамп отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку. Как утверждает газета WSJ, глава Белого дома заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России, но он не дал прямых обязательств о пересмотре действующих ограничений. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очень серьезными заявления о возможной передаче Украине американских ракет Tomahawk.
россия
сша
украина
© РИА Новости / Станислав Красильников
Российский военнослужащий
Российский военнослужащий
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Российские войска смогут сбивать американские ракеты Tomahawk на Украине, если их передадут ВСУ, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judge Napolitano.
"Что касается идеи создания крылатой ракеты Tomahawk. Давайте признаем, что, по моему мнению, этой технологии по меньшей мере 40 лет. <…> Российские системы противовоздушной обороны вполне способны сбить их", — сказал он.
По словам аналитика, хоть эти ракеты и не гиперзвуковые, но они способны нести ядерный заряд. Он убежден, что это можно будет расценить как провокацию.
В воскресенье вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Белого дома обсуждает возможную передачу Украине крылатых ракет Tomahawk, но последнее слово остается за Дональдом Трампом. В свою очередь, спецпосланник американского лидера Кит Келлог уточнил, что решения по этому вопросу пока нет.
По данным газеты Telegraph, Владимир Зеленский попросил о поставках такого оружия во время встречи с президентом США на прошлой неделе. Портал Axios пишет, что это единственный пункт в заявке Киева, который Трамп отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку.
Как утверждает газета WSJ, глава Белого дома заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России, но он не дал прямых обязательств о пересмотре действующих ограничений.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очень серьезными заявления о возможной передаче Украине американских ракет Tomahawk.
