"Давайте признаем". В США забили тревогу из-за провокации на Украине

Российские войска смогут сбивать американские ракеты Tomahawk на Украине, если их передадут ВСУ, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала РИА Новости, 30.09.2025

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Российские войска смогут сбивать американские ракеты Tomahawk на Украине, если их передадут ВСУ, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judge Napolitano. "Что касается идеи создания крылатой ракеты Tomahawk. Давайте признаем, что, по моему мнению, этой технологии по меньшей мере 40 лет. <…> Российские системы противовоздушной обороны вполне способны сбить их", — сказал он. По словам аналитика, хоть эти ракеты и не гиперзвуковые, но они способны нести ядерный заряд. Он убежден, что это можно будет расценить как провокацию. В воскресенье вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Белого дома обсуждает возможную передачу Украине крылатых ракет Tomahawk, но последнее слово остается за Дональдом Трампом. В свою очередь, спецпосланник американского лидера Кит Келлог уточнил, что решения по этому вопросу пока нет. По данным газеты Telegraph, Владимир Зеленский попросил о поставках такого оружия во время встречи с президентом США на прошлой неделе. Портал Axios пишет, что это единственный пункт в заявке Киева, который Трамп отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку. Как утверждает газета WSJ, глава Белого дома заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России, но он не дал прямых обязательств о пересмотре действующих ограничений. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очень серьезными заявления о возможной передаче Украине американских ракет Tomahawk.

