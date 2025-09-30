https://ria.ru/20250930/ukraina-2045419255.html

"Над самим Киевом". В Британии предложили новый план против России

"Над самим Киевом". В Британии предложили новый план против России - РИА Новости, 30.09.2025

"Над самим Киевом". В Британии предложили новый план против России

Запад может попытаться установить "воздушный щит" над Западной Украиной с возможностью его дальнейшего расширения, пишет британская газета The Telegraph. РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T15:32:00+03:00

2025-09-30T15:32:00+03:00

2025-09-30T15:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

дмитрий медведев

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769976_0:66:1042:652_1920x0_80_0_0_fed70492a115a4f1941290b152de276f.jpg

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Запад может попытаться установить "воздушный щит" над Западной Украиной с возможностью его дальнейшего расширения, пишет британская газета The Telegraph. "Мы должны признать, что наше влияние на будущее континента прямо пропорционально нашей готовности применять силу и идти на риск ради его защиты. Один из вариантов, предложенных группой высокопоставленных западных политиков и военных, заключается в том, чтобы установить "воздушный щит" над Западной Украиной, чтобы сбивать российские ракеты и беспилотники, с возможностью в конечном итоге расширить этот щит — эффективную бесполетную зону — над самим Киевом", — говорится в публикации. В материале также отмечается, что европейским странам следует признать, что им придется "действовать с минимальной американской помощью". Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что реализация идеи о бесполетной зоне над Украиной и возможности для стран НАТО сбивать российские БПЛА будет означать войну альянса с Россией.

https://ria.ru/20250930/rakety-2045367345.html

https://ria.ru/20250930/evrosojuz-2045383512.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, дмитрий медведев, нато