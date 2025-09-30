Рейтинг@Mail.ru
"Над самим Киевом". В Британии предложили новый план против России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:32 30.09.2025 (обновлено: 15:52 30.09.2025)
"Над самим Киевом". В Британии предложили новый план против России
"Над самим Киевом". В Британии предложили новый план против России - РИА Новости, 30.09.2025
"Над самим Киевом". В Британии предложили новый план против России
Запад может попытаться установить "воздушный щит" над Западной Украиной с возможностью его дальнейшего расширения, пишет британская газета The Telegraph. РИА Новости, 30.09.2025
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Запад может попытаться установить "воздушный щит" над Западной Украиной с возможностью его дальнейшего расширения, пишет британская газета The Telegraph. "Мы должны признать, что наше влияние на будущее континента прямо пропорционально нашей готовности применять силу и идти на риск ради его защиты. Один из вариантов, предложенных группой высокопоставленных западных политиков и военных, заключается в том, чтобы установить "воздушный щит" над Западной Украиной, чтобы сбивать российские ракеты и беспилотники, с возможностью в конечном итоге расширить этот щит — эффективную бесполетную зону — над самим Киевом", — говорится в публикации. В материале также отмечается, что европейским странам следует признать, что им придется "действовать с минимальной американской помощью". Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что реализация идеи о бесполетной зоне над Украиной и возможности для стран НАТО сбивать российские БПЛА будет означать войну альянса с Россией.
"Над самим Киевом". В Британии предложили новый план против России

Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Запад может попытаться установить "воздушный щит" над Западной Украиной с возможностью его дальнейшего расширения, пишет британская газета The Telegraph.
"Мы должны признать, что наше влияние на будущее континента прямо пропорционально нашей готовности применять силу и идти на риск ради его защиты. Один из вариантов, предложенных группой высокопоставленных западных политиков и военных, заключается в том, чтобы установить "воздушный щит" над Западной Украиной, чтобы сбивать российские ракеты и беспилотники, с возможностью в конечном итоге расширить этот щит — эффективную бесполетную зону — над самим Киевом", — говорится в публикации.
В США ответили на вопрос о возможной передаче Украине ракет "Томагавк"
В США ответили на вопрос о возможной передаче Украине ракет "Томагавк"
Вчера, 14:15
В материале также отмечается, что европейским странам следует признать, что им придется "действовать с минимальной американской помощью".
Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что реализация идеи о бесполетной зоне над Украиной и возможности для стран НАТО сбивать российские БПЛА будет означать войну альянса с Россией.
В Венгрии оценили идею ЕС открыть переговоры о вступлении Украины
В Венгрии оценили идею ЕС открыть переговоры о вступлении Украины
Вчера, 14:55
 
