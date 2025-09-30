Рейтинг@Mail.ru
ЕС готов начать работу по приему Украины и Молдавии в блок, пишет FT
13:45 30.09.2025
ЕС готов начать работу по приему Украины и Молдавии в блок, пишет FT
ЕС готов начать работу по приему Украины и Молдавии в блок, пишет FT - РИА Новости, 30.09.2025
ЕС готов начать работу по приему Украины и Молдавии в блок, пишет FT
Евросоюз готовится начать техническую работу по приему Украины и Молдавии в блок в обход вето Венгрии, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T13:45:00+03:00
2025-09-30T13:45:00+03:00
в мире
украина
венгрия
киев
виктор орбан
антониу кошта
дмитрий песков
евросоюз
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Евросоюз готовится начать техническую работу по приему Украины и Молдавии в блок в обход вето Венгрии, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на официальные источники. Ранее издание Politico сообщало о том, что председатель Европейского совета Антониу Кошта предлагает упростить голосование в Евросоюзе по открытию переговорных кластеров на пути к вступлению Украины в блок, стремясь обойти вето Венгрии. Кроме того, согласно публикации издания, Еврокомиссия также предложила принимать решения о продлении санкций против РФ квалифицированным большинством вместо единогласного одобрения, чтобы обходить позицию Будапешта. "ЕС готовится начать техническую работу над приемом Украины и Молдавии в блок, несмотря на продолжающуюся блокаду продолжения переговоров о вступлении со стороны Венгрии... Еврокомиссия предложила адаптировать свои собственные правила так, чтобы обойти вето венгерского премьер-министра Виктора Орбана, начав технические работы в нескольких кластерах даже несмотря на отсутствие официального решения по старту переговоров в этих областях", - говорится в публикации со ссылкой на чиновников. По информации издания, эта тема будет обсуждаться лидерами Евросоюза во время их встречи в Копенгагене в среду. Премьер Венгрии Виктор Орбан перед началом саммита ЕС говорил, что на нем не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции Украины, которое имело бы юридическую силу, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно. Также он озвучил результаты проведенного в Венгрии опроса о приеме Украины в сообщество, согласно которым 95% участников, более 2 миллионов человек, высказались против евроинтеграции Киева. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева. При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС. В частности, польские власти неоднократно заявляли, что заблокируют вступление Украины в Европейский союз, если Киев не согласится на эксгумацию жертв Волынской резни, в результате которой во время Второй мировой войны от рук украинских националистов погибли поляки. Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш также заявлял, что прием Украины в Евросоюз стал бы исторической ошибкой, ее поведение не соответствует статусу страны-кандидата в члены сообщества.
украина
венгрия
киев
в мире, украина, венгрия, киев, виктор орбан, антониу кошта, дмитрий песков, евросоюз, еврокомиссия, politico
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Виктор Орбан, Антониу Кошта, Дмитрий Песков, Евросоюз, Еврокомиссия, Politico
ЕС готов начать работу по приему Украины и Молдавии в блок, пишет FT

FT: ЕС хочет принять Украину и Молдавию в обход вето Венгрии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Евросоюз готовится начать техническую работу по приему Украины и Молдавии в блок в обход вето Венгрии, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на официальные источники.
Ранее издание Politico сообщало о том, что председатель Европейского совета Антониу Кошта предлагает упростить голосование в Евросоюзе по открытию переговорных кластеров на пути к вступлению Украины в блок, стремясь обойти вето Венгрии. Кроме того, согласно публикации издания, Еврокомиссия также предложила принимать решения о продлении санкций против РФ квалифицированным большинством вместо единогласного одобрения, чтобы обходить позицию Будапешта.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
СМИ сообщили, как ЕС ответил на слова Трампа о возврате границ Украины
26 сентября, 17:51
"ЕС готовится начать техническую работу над приемом Украины и Молдавии в блок, несмотря на продолжающуюся блокаду продолжения переговоров о вступлении со стороны Венгрии... Еврокомиссия предложила адаптировать свои собственные правила так, чтобы обойти вето венгерского премьер-министра Виктора Орбана, начав технические работы в нескольких кластерах даже несмотря на отсутствие официального решения по старту переговоров в этих областях", - говорится в публикации со ссылкой на чиновников.
По информации издания, эта тема будет обсуждаться лидерами Евросоюза во время их встречи в Копенгагене в среду.
Премьер Венгрии Виктор Орбан перед началом саммита ЕС говорил, что на нем не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции Украины, которое имело бы юридическую силу, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно. Также он озвучил результаты проведенного в Венгрии опроса о приеме Украины в сообщество, согласно которым 95% участников, более 2 миллионов человек, высказались против евроинтеграции Киева.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева.
При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС. В частности, польские власти неоднократно заявляли, что заблокируют вступление Украины в Европейский союз, если Киев не согласится на эксгумацию жертв Волынской резни, в результате которой во время Второй мировой войны от рук украинских националистов погибли поляки. Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш также заявлял, что прием Украины в Евросоюз стал бы исторической ошибкой, ее поведение не соответствует статусу страны-кандидата в члены сообщества.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Украинское урегулирование: переводя Трампа на понятный язык
Вчера, 08:00
 
