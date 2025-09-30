https://ria.ru/20250930/ukraina-2045346882.html

Швейцария может пересмотреть ограничения на поставки оружия Украине

Швейцария может пересмотреть ограничения на поставки оружия Украине - РИА Новости, 30.09.2025

Швейцария может пересмотреть ограничения на поставки оружия Украине

Швейцарский парламент может пересмотреть ограничения, не позволяющие Швейцарии поставлять вооружения странам, находящимся в войне, в том числе Украине, такие... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T13:10:00+03:00

2025-09-30T13:10:00+03:00

2025-09-30T13:10:00+03:00

в мире

швейцария

россия

украина

сергей лавров

сергей гармонин

нато

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008604854_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_51ec6b0690bacbfddabce05190af4565.jpg

ВАРШАВА, 30 сен - РИА Новости. Швейцарский парламент может пересмотреть ограничения, не позволяющие Швейцарии поставлять вооружения странам, находящимся в войне, в том числе Украине, такие поставки не выгодны военпрому страны, заявил заместитель министра обороны Швейцарии Маркус Мэдер. "У нас есть ограничения в плане швейцарского законодательства в сфере военного оборудования. Мы не можем осуществлять прямые поставки вооружения странам, находящимся в войне. И в нынешних условиях очевидно, что это препятствие для нашей военной промышленности", - сказал Мэдер в ходе дискуссии на Варшавском форуме по безопасности. Он добавил, что в парламенте Швейцарии сейчас проходят дебаты по поводу этого законодательства. "Большинство парламентариев признали эти ограничения и указали на невыгодность условий, в которые мы сами себя ставим. Я сохраняю оптимизм в отношении того, что наш парламент сможет исправить это и пересмотреть законодательство в том плане, что мы смогли бы избавиться от ряда этих ограничений", - отметил он. Мэдер подчеркнул, что швейцарский "нейтралитет не означает безразличие или неучастие". Он напомнил, что Швейцария "с самого начала конфликта поддерживала Украину дипломатическим, финансовым и гуманитарным путем". В декабре посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что Швейцария в 2024 году продолжила сближение с НАТО в ущерб своему статусу "нейтральной страны" и двусторонним отношениям с Россией. Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Швейцарские военные приняли участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех на своей территории в 2024 году, все они проводились с участием стран НАТО . Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Он на встрече в ООН указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна, учтет их при выстраивании взаимодействия. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250925/lavrov-2044173632.html

https://ria.ru/20250922/shvejtsarija-2043467116.html

https://ria.ru/20250929/tomahawk-2045092067.html

швейцария

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, швейцария, россия, украина, сергей лавров, сергей гармонин, нато, евросоюз, оон