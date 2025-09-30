Рейтинг@Mail.ru
Финляндия и Швеция призвали ЕС выделить Украине 130 миллиардов евро - РИА Новости, 30.09.2025
11:09 30.09.2025
Финляндия и Швеция призвали ЕС выделить Украине 130 миллиардов евро
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Премьер-министры Финляндии и Швеции Петтери Орпо и Ульф Кристерссон направили письмо в Еврокомиссию с оценкой финансовых потребностей Украины на 2026-2027 годы и призвали ЕС выделить Киеву 130 миллиардов евро преимущественно за счет замороженных российских активов, сообщает во вторник финское правительство. "Финляндия и Швеция направили совместное письмо Еврокомиссии и государствам-членам о финансовых потребностях Украины на ближайшие годы… В своей инициативе премьер-министры подчеркивают, что финансовые потребности Украины в 2026-2027 годах оцениваются в 130 миллиардов евро, а дефицит финансирования грозит возникнуть уже во втором квартале 2026 года", - говорится в сообщении. Орпо и Кристерссон предложили в письме, чтобы эти средства были преимущественно выделены из замороженных российских активов. Как уточняет финское правительство, письмо, представленное Финляндией и Швецией, является так называемым non-paper (неофициальным документом). По данным правительства, финансирование Украины на ближайшие годы будет обсуждаться на неформальной встрече лидеров ЕС в Копенгагене 1-2 октября. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт в конце августа заявил, что с января отправлены Киеву 9 миллиардов евро доходов от замороженных российских активов. В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Премьер-министры Финляндии и Швеции Петтери Орпо и Ульф Кристерссон направили письмо в Еврокомиссию с оценкой финансовых потребностей Украины на 2026-2027 годы и призвали ЕС выделить Киеву 130 миллиардов евро преимущественно за счет замороженных российских активов, сообщает во вторник финское правительство.
"Финляндия и Швеция направили совместное письмо Еврокомиссии и государствам-членам о финансовых потребностях Украины на ближайшие годы… В своей инициативе премьер-министры подчеркивают, что финансовые потребности Украины в 2026-2027 годах оцениваются в 130 миллиардов евро, а дефицит финансирования грозит возникнуть уже во втором квартале 2026 года", - говорится в сообщении.
Орпо и Кристерссон предложили в письме, чтобы эти средства были преимущественно выделены из замороженных российских активов. Как уточняет финское правительство, письмо, представленное Финляндией и Швецией, является так называемым non-paper (неофициальным документом).
По данным правительства, финансирование Украины на ближайшие годы будет обсуждаться на неформальной встрече лидеров ЕС в Копенгагене 1-2 октября.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт в конце августа заявил, что с января отправлены Киеву 9 миллиардов евро доходов от замороженных российских активов.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
