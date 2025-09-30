https://ria.ru/20250930/ukraina-2045281561.html

"Хочет в бойню": в Киеве обратились к Зеленскому после слов о "Томагавках"

"Хочет в бойню": в Киеве обратились к Зеленскому после слов о "Томагавках" - РИА Новости, 30.09.2025

"Хочет в бойню": в Киеве обратились к Зеленскому после слов о "Томагавках"

Владимир Зеленский просит передать Украине ракеты Tomahawk, чтобы втянуть в конфликт ЕС, который еще колеблется, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег...

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский просит передать Украине ракеты Tomahawk, чтобы втянуть в конфликт ЕС, который еще колеблется, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала. "Зеленский, конечно, очень хочет втянуть европейские страны в эту бойню. На форуме безопасности (В Варшаве. — Прим. Ред.) он эту линии и гнет, помня, что может получить еще больше ракет", — сказал эксперт. По словам экс-советника, Зеленский не понимает, что президент США Дональд Трамп является прагматиком, которому выгодно ослабление Европы, а вовсе не помощь Киеву поставками дальнобойных ракет. "Я удивлен, что он (Зеленский. — Прим. Ред.) не понимает таких простых вещей. Трамп — абсолютный прагматик. У него свой подход, где нет места Украине", — пояснил Соскин. При этом эксперт подчеркнул, что если Зеленский не перестанет выпрашивать оружие, не замечая, что Трампа интересуют другие вопросы, то еще больше ухудшит отношения Киева и Вашингтона. Западные СМИ ранее сообщали, что глава киевского режима запросил у Трампа ракеты Tomahawk. США ранее ограничивали поставки таких систем, опасаясь эскалации и учитывая ограниченность своих собственных арсеналов. Дальность полета этих ракет составляет до 1,6 тысячи километров, что, как указывают СМИ, позволяет им достигать целей глубоко на территории России, включая Москву. Позже спецпосланник американского президента Кит Келлог, говоря о возможных поставках этого типа вооружений, пояснил, что Вашингтон пока не принял соответствующее решение. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, в свою очередь, переложил ответственность за его принятие на главу Белого дома. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

2025

