На Украине пожаловались на проблемы с дантистами в Киеве
На Украине пожаловались на проблемы с дантистами в Киеве - РИА Новости, 30.09.2025
На Украине пожаловались на проблемы с дантистами в Киеве
Жительница Киевской области рассказала РИА Новости о проблемах с дантистами в Киеве и о качестве обслуживания в этой сфере. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T02:51:00+03:00
2025-09-30T02:51:00+03:00
2025-09-30T02:51:00+03:00
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Жительница Киевской области рассказала РИА Новости о проблемах с дантистами в Киеве и о качестве обслуживания в этой сфере. Ранее жительница Киевской области рассказала РИА Новости о росте цен в столице Украины и о трудной социальной обстановке, а также о нежелании покинувших страну граждан возвращаться обратно из-за границы по причине действий властей Украины. "Проблемы с зубами — нет нормальных дантистов, такой волнующий для меня вопрос. А те, что есть, — дерут просто с три шкуры", - рассказала собеседница агентства.
На Украине пожаловались на проблемы с дантистами в Киеве
