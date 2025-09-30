Рейтинг@Mail.ru
На Украине пожаловались на проблемы с дантистами в Киеве - РИА Новости, 30.09.2025
02:51 30.09.2025
На Украине пожаловались на проблемы с дантистами в Киеве
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Жительница Киевской области рассказала РИА Новости о проблемах с дантистами в Киеве и о качестве обслуживания в этой сфере. Ранее жительница Киевской области рассказала РИА Новости о росте цен в столице Украины и о трудной социальной обстановке, а также о нежелании покинувших страну граждан возвращаться обратно из-за границы по причине действий властей Украины. "Проблемы с зубами — нет нормальных дантистов, такой волнующий для меня вопрос. А те, что есть, — дерут просто с три шкуры", - рассказала собеседница агентства.
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Жительница Киевской области рассказала РИА Новости о проблемах с дантистами в Киеве и о качестве обслуживания в этой сфере.
Ранее жительница Киевской области рассказала РИА Новости о росте цен в столице Украины и о трудной социальной обстановке, а также о нежелании покинувших страну граждан возвращаться обратно из-за границы по причине действий властей Украины.
"Проблемы с зубами — нет нормальных дантистов, такой волнующий для меня вопрос. А те, что есть, — дерут просто с три шкуры", - рассказала собеседница агентства.
