Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Уиткофф может оставить пост спецпосланника Трампа в конце года - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:22 30.09.2025 (обновлено: 02:32 30.09.2025)
https://ria.ru/20250930/uitkoff-2045268220.html
СМИ: Уиткофф может оставить пост спецпосланника Трампа в конце года
СМИ: Уиткофф может оставить пост спецпосланника Трампа в конце года - РИА Новости, 30.09.2025
СМИ: Уиткофф может оставить пост спецпосланника Трампа в конце года
Стив Уиткофф может оставить пост спецпосланника президента США Дональда Трампа в конце этого года, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на неназванного... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T01:22:00+03:00
2025-09-30T02:32:00+03:00
в мире
сша
украина
стив уиткофф
дональд трамп
биньямин нетаньяху
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033631827_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7b5d84b91ac58231c50582f07b628e32.jpg
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Стив Уиткофф может оставить пост спецпосланника президента США Дональда Трампа в конце этого года, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на неназванного чиновника США.Как рассказал собеседник издания, отставка Уиткоффа может быть связана с "прорывом в войне в Газе" на фоне заявления Трампа о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился с американской инициативой и теперь ожидается ответ ХАМАС.Бизнесмен Уиткофф в администрации Трампа отвечает за усилия США по мирному урегулированию конфликтов на Украине и в Газе.
https://ria.ru/20250903/putin-2039465981.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033631827_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c89d1460a615453b5d99797661bad5f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, стив уиткофф, дональд трамп, биньямин нетаньяху, хамас
В мире, США, Украина, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
СМИ: Уиткофф может оставить пост спецпосланника Трампа в конце года

Times of Israel: Уиткофф может оставить пост спецпосланника Трампа в конце года

© AP Photo / Jacquelyn MartinСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Стив Уиткофф. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Стив Уиткофф может оставить пост спецпосланника президента США Дональда Трампа в конце этого года, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на неназванного чиновника США.
Как рассказал собеседник издания, отставка Уиткоффа может быть связана с "прорывом в войне в Газе" на фоне заявления Трампа о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился с американской инициативой и теперь ожидается ответ ХАМАС.
Бизнесмен Уиткофф в администрации Трампа отвечает за усилия США по мирному урегулированию конфликтов на Украине и в Газе.
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф перед началом пресс-конференции по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Уиткофф достоверно доносит американскую позицию, заявил Путин
3 сентября, 17:44
 
В миреСШАУкраинаСтив УиткоффДональд ТрампБиньямин НетаньяхуХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала