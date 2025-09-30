https://ria.ru/20250930/uitkoff-2045268220.html
СМИ: Уиткофф может оставить пост спецпосланника Трампа в конце года
СМИ: Уиткофф может оставить пост спецпосланника Трампа в конце года - РИА Новости, 30.09.2025
СМИ: Уиткофф может оставить пост спецпосланника Трампа в конце года
Стив Уиткофф может оставить пост спецпосланника президента США Дональда Трампа в конце этого года, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на неназванного... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T01:22:00+03:00
2025-09-30T01:22:00+03:00
2025-09-30T02:32:00+03:00
в мире
сша
украина
стив уиткофф
дональд трамп
биньямин нетаньяху
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033631827_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7b5d84b91ac58231c50582f07b628e32.jpg
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Стив Уиткофф может оставить пост спецпосланника президента США Дональда Трампа в конце этого года, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на неназванного чиновника США.Как рассказал собеседник издания, отставка Уиткоффа может быть связана с "прорывом в войне в Газе" на фоне заявления Трампа о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился с американской инициативой и теперь ожидается ответ ХАМАС.Бизнесмен Уиткофф в администрации Трампа отвечает за усилия США по мирному урегулированию конфликтов на Украине и в Газе.
https://ria.ru/20250903/putin-2039465981.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033631827_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c89d1460a615453b5d99797661bad5f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, стив уиткофф, дональд трамп, биньямин нетаньяху, хамас
В мире, США, Украина, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
СМИ: Уиткофф может оставить пост спецпосланника Трампа в конце года
Times of Israel: Уиткофф может оставить пост спецпосланника Трампа в конце года