В Уфе арестовали директора строительной компании за дачу взятки

Суд в Уфе отправил под домашний арест директора строительной компании, обвиняемую в даче взятки должностному лицу госжилнадзора Башкирии, сообщает следственное... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T19:02:00+03:00

УФА, 30 сен – РИА Новости. Суд в Уфе отправил под домашний арест директора строительной компании, обвиняемую в даче взятки должностному лицу госжилнадзора Башкирии, сообщает следственное управление СК РФ по региону. По версии следствия, в сентябре руководитель строительной компании через посредника передала взятку в размере 400 тысяч рублей старшему государственному строительному инспектору госкомитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору для беспрепятственного подписания и выдачи положительного заключения о соответствии построенного многоквартирного дома на территории Октябрьского района города Уфы проектной документации для последующего ввода в эксплуатацию. "Обвиняемая заключена под домашний арест. Посреднику в передаче взятки ранее также предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - следует из релиза СУСК РФ по региону. Источник РИА Новости в правоохранительных органах города сообщил, что речь идет о директоре группы компаний "Жилстройинвест" Гульнаре Махмутовой. "По версии следствия, женщина передала взятку должностному лицу госжилнадзора за ввод в эксплуатацию жилищного комплекса "Зорге Премьер", - сообщил собеседник агентства. В сообщении следственных органов Башкирии говорится, что следователи СК при оперативном сопровождении сотрудников регионального управления ФСБ продолжают выявлять и документировать факты преступной деятельности бывшего руководства и сотрудников госкомитета республики по жилстройнадзору. "В настоящее время по уголовному делу привлечены в качестве обвиняемых 16 бывших и действующих сотрудников госкомитета, а также 15 взяткодателей и посредников из числа представителей коммерческих организаций", - говорится в сообщении ведомства. В декабре 2024 года был арестован бывший исполняющий обязанности председателя госинспекции по жилищному и строительному надзору Башкирии Артур Давлетшин. Чиновника обвиняют в получении 350-тысячной взятки от подрядной организации, строящей и газоснабжающей автономную систему теплоснабжения здания пожарно-спасательной части. Также чиновника уличили в получении взятки в размере 1 миллиона рублей от посредника, действовавшего в интересах организации, строящей оптово-распределительный центр Ozon в башкирском городе Благовещенске.

