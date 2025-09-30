Рейтинг@Mail.ru
На стройке под Уфой упал башенный кран
14:11 30.09.2025
На стройке под Уфой упал башенный кран
На стройке под Уфой упал башенный кран - РИА Новости, 30.09.2025
На стройке под Уфой упал башенный кран
Пятеро рабочих пострадали при падении башенного крана на стройке под Уфой, сообщает ГУМЧС по Башкирии. РИА Новости, 30.09.2025
УФА, 30 сен - РИА Новости. Пятеро рабочих пострадали при падении башенного крана на стройке под Уфой, сообщает ГУМЧС по Башкирии. По данным ведомства, на строящейся площадке в поселке Миловка Уфимского района во время сбора башенного крана произошло падение конструкции. "В кабине находились 2 человека. В результате падения мужчины получили травмы различной степени тяжести. Также пострадали три человека, находившиеся на земле. Погибших нет. Все пострадавшие госпитализированы в медучреждения Уфы, трое в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении. Прокуратура организовала проверку.
уфа
уфимский район
происшествия, уфа, уфимский район
УФА, 30 сен - РИА Новости. Пятеро рабочих пострадали при падении башенного крана на стройке под Уфой, сообщает ГУМЧС по Башкирии.
По данным ведомства, на строящейся площадке в поселке Миловка Уфимского района во время сбора башенного крана произошло падение конструкции.
"В кабине находились 2 человека. В результате падения мужчины получили травмы различной степени тяжести. Также пострадали три человека, находившиеся на земле. Погибших нет. Все пострадавшие госпитализированы в медучреждения Уфы, трое в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
Прокуратура организовала проверку.
