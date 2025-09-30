https://ria.ru/20250930/ufa-2045366821.html
На стройке под Уфой упал башенный кран
Пятеро рабочих пострадали при падении башенного крана на стройке под Уфой, сообщает ГУМЧС по Башкирии. РИА Новости, 30.09.2025
УФА, 30 сен - РИА Новости. Пятеро рабочих пострадали при падении башенного крана на стройке под Уфой, сообщает ГУМЧС по Башкирии. По данным ведомства, на строящейся площадке в поселке Миловка Уфимского района во время сбора башенного крана произошло падение конструкции. "В кабине находились 2 человека. В результате падения мужчины получили травмы различной степени тяжести. Также пострадали три человека, находившиеся на земле. Погибших нет. Все пострадавшие госпитализированы в медучреждения Уфы, трое в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении. Прокуратура организовала проверку.
