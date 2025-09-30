Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удары по местам хранения дронов ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 30.09.2025 (обновлено: 12:23 30.09.2025)
ВС России нанесли удары по местам хранения дронов ВСУ
ВС России нанесли удары по местам хранения дронов ВСУ - РИА Новости, 30.09.2025
ВС России нанесли удары по местам хранения дронов ВСУ
Российские войска нанесли поражение объектам железнодорожной транспортной инфраструктуры, использующимся для переброски вооружения и горюче-смазочных материалов РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T12:20:00+03:00
2025-09-30T12:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы украины
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение объектам железнодорожной транспортной инфраструктуры, использующимся для переброски вооружения и горюче-смазочных материалов для ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам железнодорожной транспортной инфраструктуры, использующимся для переброски вооружения и горюче-смазочных материалов для ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154-х районах", - говорится в сводке министерства.
россия, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли удары по местам хранения дронов ВСУ

ВС РФ нанесли удары по местам хранения дронов ВСУ и пунктам дислокации наемников

Боевая работа расчета установки РСЗО "Ураган"
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Боевая работа расчета установки РСЗО "Ураган". Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение объектам железнодорожной транспортной инфраструктуры, использующимся для переброски вооружения и горюче-смазочных материалов для ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам железнодорожной транспортной инфраструктуры, использующимся для переброски вооружения и горюче-смазочных материалов для ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154-х районах", - говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
