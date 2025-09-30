Рейтинг@Mail.ru
Внука Калашникова признали виновным в убийстве баскетболиста
21:03 30.09.2025
Внука Калашникова признали виновным в убийстве баскетболиста
2025-09-30T21:03:00+03:00
2025-09-30T21:03:00+03:00
происшествия
ижевск
рсфср
россия
михаил калашников
УФА, 30 сен – РИА Новости. Коллегия присяжных заседателей в Ижевске признала внука конструктора-оружейника Михаила Калашникова Игоря Красновского виновным в убийстве чемпиона РСФСР по баскетболу Андрея Сидорика, сообщает прокуратура Удмуртии. Ранее объединенная пресс-служба судов региона сообщала об аресте 52-летнего Красновского, обвиняемого в убийстве известного баскетболиста Сидорика - чемпиона РСФСР, члена юношеской сборной России по баскетболу, мастера спорта. Фигуранта также обвинили в угрозе убийством сожительнице спортсмена. Материалы уголовного дела были переданы в суд. Прокуратура республики сообщает, что Красновский не признал свою вину и заявил ходатайство о рассмотрении его дела с участием коллегии из шести присяжных заседателей. &quot;В Октябрьском районном суде Ижевска коллегией присяжных заседателей провозглашен вердикт в отношении 53-летнего внука Михаила Калашникова, обвиняемого в совершении преступлений против жизни. Представленные государственным обвинителем доказательства признаны присяжными заседателями достаточными для вынесения обвинительного вердикта. При этом присяжные заседатели решили, что виновный не заслуживает снисхождения&quot;, - говорится в сообщении надзорного ведомства региона.В объединенной пресс-службе судов Удмуртии сообщают, что Красновский заявил присяжным, что нанес удары ножом, обороняясь от нападения баскетболиста, и не угрожал его сожительнице убийством. "В соответствии с уголовно-процессуальным законом на следующей после вынесения вердикта стадии уголовного процесса профессиональный судья рассмотрит вопросы, связанные с юридической квалификацией содеянного виновным, назначением ему наказания, и постановит приговор", - поясняет пресс-служба.
ижевск
рсфср
россия
происшествия, ижевск, рсфср, россия, михаил калашников
Происшествия, Ижевск, РСФСР, Россия, Михаил Калашников
© Фото : Объединенная пресс-служба судов Удмуртии/TelegramИгорь Красновский, обвиняемый в убийстве чемпиона РСФСР по баскетболу Андрея Сидорика, в зале суда
Игорь Красновский, обвиняемый в убийстве чемпиона РСФСР по баскетболу Андрея Сидорика, в зале суда - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© Фото : Объединенная пресс-служба судов Удмуртии/Telegram
Игорь Красновский, обвиняемый в убийстве чемпиона РСФСР по баскетболу Андрея Сидорика, в зале суда. Архивное фото
УФА, 30 сен – РИА Новости. Коллегия присяжных заседателей в Ижевске признала внука конструктора-оружейника Михаила Калашникова Игоря Красновского виновным в убийстве чемпиона РСФСР по баскетболу Андрея Сидорика, сообщает прокуратура Удмуртии.
Ранее объединенная пресс-служба судов региона сообщала об аресте 52-летнего Красновского, обвиняемого в убийстве известного баскетболиста Сидорика - чемпиона РСФСР, члена юношеской сборной России по баскетболу, мастера спорта. Фигуранта также обвинили в угрозе убийством сожительнице спортсмена. Материалы уголовного дела были переданы в суд.
Прокуратура республики сообщает, что Красновский не признал свою вину и заявил ходатайство о рассмотрении его дела с участием коллегии из шести присяжных заседателей.
"В Октябрьском районном суде Ижевска коллегией присяжных заседателей провозглашен вердикт в отношении 53-летнего внука Михаила Калашникова, обвиняемого в совершении преступлений против жизни. Представленные государственным обвинителем доказательства признаны присяжными заседателями достаточными для вынесения обвинительного вердикта. При этом присяжные заседатели решили, что виновный не заслуживает снисхождения", - говорится в сообщении надзорного ведомства региона.

В объединенной пресс-службе судов Удмуртии сообщают, что Красновский заявил присяжным, что нанес удары ножом, обороняясь от нападения баскетболиста, и не угрожал его сожительнице убийством.
"В соответствии с уголовно-процессуальным законом на следующей после вынесения вердикта стадии уголовного процесса профессиональный судья рассмотрит вопросы, связанные с юридической квалификацией содеянного виновным, назначением ему наказания, и постановит приговор", - поясняет пресс-служба.
