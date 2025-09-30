https://ria.ru/20250930/ubiystvo-2045511287.html

Внука Калашникова признали виновным в убийстве баскетболиста

УФА, 30 сен – РИА Новости. Коллегия присяжных заседателей в Ижевске признала внука конструктора-оружейника Михаила Калашникова Игоря Красновского виновным в убийстве чемпиона РСФСР по баскетболу Андрея Сидорика, сообщает прокуратура Удмуртии. Ранее объединенная пресс-служба судов региона сообщала об аресте 52-летнего Красновского, обвиняемого в убийстве известного баскетболиста Сидорика - чемпиона РСФСР, члена юношеской сборной России по баскетболу, мастера спорта. Фигуранта также обвинили в угрозе убийством сожительнице спортсмена. Материалы уголовного дела были переданы в суд. Прокуратура республики сообщает, что Красновский не признал свою вину и заявил ходатайство о рассмотрении его дела с участием коллегии из шести присяжных заседателей. "В Октябрьском районном суде Ижевска коллегией присяжных заседателей провозглашен вердикт в отношении 53-летнего внука Михаила Калашникова, обвиняемого в совершении преступлений против жизни. Представленные государственным обвинителем доказательства признаны присяжными заседателями достаточными для вынесения обвинительного вердикта. При этом присяжные заседатели решили, что виновный не заслуживает снисхождения", - говорится в сообщении надзорного ведомства региона.В объединенной пресс-службе судов Удмуртии сообщают, что Красновский заявил присяжным, что нанес удары ножом, обороняясь от нападения баскетболиста, и не угрожал его сожительнице убийством. "В соответствии с уголовно-процессуальным законом на следующей после вынесения вердикта стадии уголовного процесса профессиональный судья рассмотрит вопросы, связанные с юридической квалификацией содеянного виновным, назначением ему наказания, и постановит приговор", - поясняет пресс-служба.

