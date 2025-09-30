https://ria.ru/20250930/ubiystvo-2045329276.html
Житель Бурятии получил 14 лет колонии за убийство дочери
УЛАН-УДЭ, 30 сен - РИА Новости. Суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима жителя Бурятии, убившего во время ссоры с сожительницей месячную дочь, сообщило республиканское СУСК РФ. По данным СК, житель села Дэдэ-Ичетуй Джидинского района Бурятии признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). 31 августа 2024 года в мужчина у себя дома распивал спиртные напитки вместе с сожительницей. В ходе произошедшей ссоры он причинил месячной дочери смертельные телесные повреждения, после чего спрятал ее тело. "Пришедшая в гости соседка, не обнаружив ребёнка, сообщила об этом в полицию. В ходе осмотра дома тело новорождённой было найдено на веранде. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
