Житель Бурятии получил 14 лет колонии за убийство дочери - РИА Новости, 30.09.2025
11:58 30.09.2025
Житель Бурятии получил 14 лет колонии за убийство дочери
происшествия
республика бурятия
россия
джидинский район
следственный комитет россии (ск рф)
УЛАН-УДЭ, 30 сен - РИА Новости. Суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима жителя Бурятии, убившего во время ссоры с сожительницей месячную дочь, сообщило республиканское СУСК РФ. По данным СК, житель села Дэдэ-Ичетуй Джидинского района Бурятии признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). 31 августа 2024 года в мужчина у себя дома распивал спиртные напитки вместе с сожительницей. В ходе произошедшей ссоры он причинил месячной дочери смертельные телесные повреждения, после чего спрятал ее тело. "Пришедшая в гости соседка, не обнаружив ребёнка, сообщила об этом в полицию. В ходе осмотра дома тело новорождённой было найдено на веранде. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
происшествия, республика бурятия, россия, джидинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Республика Бурятия, Россия, Джидинский район, Следственный комитет России (СК РФ)
© РИА НовостиЗаседание суда
© РИА Новости
Заседание суда. Архивное фото
УЛАН-УДЭ, 30 сен - РИА Новости. Суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима жителя Бурятии, убившего во время ссоры с сожительницей месячную дочь, сообщило республиканское СУСК РФ.
По данным СК, житель села Дэдэ-Ичетуй Джидинского района Бурятии признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). 31 августа 2024 года в мужчина у себя дома распивал спиртные напитки вместе с сожительницей. В ходе произошедшей ссоры он причинил месячной дочери смертельные телесные повреждения, после чего спрятал ее тело.
"Пришедшая в гости соседка, не обнаружив ребёнка, сообщила об этом в полицию. В ходе осмотра дома тело новорождённой было найдено на веранде. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
ПроисшествияРеспублика БурятияРоссияДжидинский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
