В ЦРБ станицы на Кубани впервые установили электрокардиостимуляторы
Краснодарский край
Краснодарский край
 
19:25 30.09.2025
В ЦРБ станицы на Кубани впервые установили электрокардиостимуляторы
В ЦРБ станицы на Кубани впервые установили электрокардиостимуляторы
В центральной райбольнице станицы Кущевской Краснодарского края впервые провели операции по установке электрокардиостимулятора, работы провели по региональной... РИА Новости, 30.09.2025
КРАСНОДАР, 30 сен - РИА Новости. В центральной райбольнице станицы Кущевской Краснодарского края впервые провели операции по установке электрокардиостимулятора, работы провели по региональной программе в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", сообщает пресс-служба администрации региона. "В Кущевской ЦРБ впервые провели операции по установке электрокардиостимуляторов. Работу по развитию высокотехнологичной и специализированной медпомощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Краснодарском крае проводят по программе "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", - говорится в сообщении пресс-службы. По нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется на Кубани, край приобрел в 2025 году более 80 единиц нового оборудования для медучреждений. Новое оборудование позволит облегчить реабилитацию пациентов. "Во все медучреждения закупаем высокотехнологичное оборудование, на котором проводятся сложнейшие операции, ранее доступные только в краевых центрах", - сказал журналистам исполняющий обязанности министра здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов. Как сообщили в пресс-службе, на базе Кущевской центральной райбольницы работает региональный сосудистый центр. Всего в крае сеть межрайонных сосудистых центров объединяет 12 региональных сосудистых центров (РСЦ), шесть первичных сосудистых отделений (ПСО) и три теле-ПСО.
краснодарский край
Краснодарский край, Краснодарский край
В ЦРБ станицы на Кубани впервые установили электрокардиостимуляторы

В ЦРБ станицы Кущевской на Кубани впервые установили электрокардиостимуляторы

© РИА Новости / Виталий ТимкивОперационная
Операционная - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Операционная. Архивное фото
КРАСНОДАР, 30 сен - РИА Новости. В центральной райбольнице станицы Кущевской Краснодарского края впервые провели операции по установке электрокардиостимулятора, работы провели по региональной программе в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", сообщает пресс-служба администрации региона.
"В Кущевской ЦРБ впервые провели операции по установке электрокардиостимуляторов. Работу по развитию высокотехнологичной и специализированной медпомощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Краснодарском крае проводят по программе "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", - говорится в сообщении пресс-службы.
По нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется на Кубани, край приобрел в 2025 году более 80 единиц нового оборудования для медучреждений. Новое оборудование позволит облегчить реабилитацию пациентов.
"Во все медучреждения закупаем высокотехнологичное оборудование, на котором проводятся сложнейшие операции, ранее доступные только в краевых центрах", - сказал журналистам исполняющий обязанности министра здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.
Как сообщили в пресс-службе, на базе Кущевской центральной райбольницы работает региональный сосудистый центр. Всего в крае сеть межрайонных сосудистых центров объединяет 12 региональных сосудистых центров (РСЦ), шесть первичных сосудистых отделений (ПСО) и три теле-ПСО.
Более 15 промредприятий Кубани представят возможности на "Биопроме"
Вчера, 19:02
 
Краснодарский край
 
 
