В ЦРБ станицы на Кубани впервые установили электрокардиостимуляторы

В центральной райбольнице станицы Кущевской Краснодарского края впервые провели операции по установке электрокардиостимулятора, работы провели по региональной... РИА Новости, 30.09.2025

КРАСНОДАР, 30 сен - РИА Новости. В центральной райбольнице станицы Кущевской Краснодарского края впервые провели операции по установке электрокардиостимулятора, работы провели по региональной программе в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", сообщает пресс-служба администрации региона. "В Кущевской ЦРБ впервые провели операции по установке электрокардиостимуляторов. Работу по развитию высокотехнологичной и специализированной медпомощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Краснодарском крае проводят по программе "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", - говорится в сообщении пресс-службы. По нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется на Кубани, край приобрел в 2025 году более 80 единиц нового оборудования для медучреждений. Новое оборудование позволит облегчить реабилитацию пациентов. "Во все медучреждения закупаем высокотехнологичное оборудование, на котором проводятся сложнейшие операции, ранее доступные только в краевых центрах", - сказал журналистам исполняющий обязанности министра здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов. Как сообщили в пресс-службе, на базе Кущевской центральной райбольницы работает региональный сосудистый центр. Всего в крае сеть межрайонных сосудистых центров объединяет 12 региональных сосудистых центров (РСЦ), шесть первичных сосудистых отделений (ПСО) и три теле-ПСО.

