Патриотические центры создадут в РФ и Белоруссии по Союзному государству
НОВОСИБИРСК, 30 сен – РИА Новости. Парламентское собрание Союза Белоруссии и России в рамках работы по сохранению исторической памяти инициирует создание двух крупных патриотических центров, сообщила во вторник председатель комиссии парламентского собрания по науке и образованию, депутат Госдумы РФ Ольга Германова. В Новосибирске во вторник состоялось заседание комиссии парламентского собрания Союза Белоруссии и России по науке и образованию, в рамках которого депутаты обсудили вопросы вовлечения талантливой молодежи в сферу науки и высоких технологий в рамках Союзного государства и перспективы сближения законодательств двух стран в этой сфере. "Создана комиссия (парламентского собрания – ред.) по сохранению и защите исторической памяти. Мы ее сейчас наполняем проектами и программами. Я внесла предложение по созданию патриотических центров – один на территории Белоруссии, в Брестской крепости, и один на территории Российской Федерации", - сказала Германова. Где именно будет реализован патриотический центр на территории России, еще предстоит определить, добавила она. Парламентское собрание союза Белоруссии и России – представительный и законодательный орган Союзного государства. Это законодательная ветвь власти. Парламентское собрание работает над законопроектами, но поскольку приходится учитывать нормативные акты сразу двух стран, основное направление работы - их гармонизация. В компетенции союзных депутатов также выявление и устранение возможных противоречий, обеспечение равных прав граждан в Союзном государстве.
