ЦБ заявил о сокращении объема подозрительных операций в банках - РИА Новости, 30.09.2025
17:26 30.09.2025
ЦБ заявил о сокращении объема подозрительных операций в банках
ЦБ заявил о сокращении объема подозрительных операций в банках - РИА Новости, 30.09.2025
ЦБ заявил о сокращении объема подозрительных операций в банках
Объем подозрительных операций в банках РФ в первом полугодии сократился на 12% в годовом выражении - до 32 миллиардов рублей, сообщает Банк России. РИА Новости, 30.09.2025
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Объем подозрительных операций в банках РФ в первом полугодии сократился на 12% в годовом выражении - до 32 миллиардов рублей, сообщает Банк России. &quot;Принимаемые кредитными организациями и Банком России меры, а также работа платформы &quot;Знай своего клиента&quot; (Платформа ЗСК) способствуют сохранению тренда на снижение объема подозрительных операций по обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж. В первом полугодии 2025 года по сравнению с первым полугодием 2024 года их объем сократился на 12% (до 32 млрд рублей) за счет уменьшения на 15% (до 23,6 млрд рублей) объема подозрительных операций по обналичиванию денежных средств&quot;, - говорится в сообщении ЦБ. Согласно диаграмме регулятора по транзитным операциям высокого риска, 40% таких операций в первом полугодии пришлось на обналичивание денежных средств. Доля операций, способствующих уклонению от уплаты налогов в секторе закупки и обращения металлолома, лома драгоценных металлов и камней, составила 29%; продажа наличной выручки торговыми и туристическими компаниями, платежными агентами - 18%; вывод денежных средств за рубеж - 13%.
Наталья Макарова
Наталья Макарова
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ заявил о сокращении объема подозрительных операций в банках

ЦБ: объем подозрительных операций в банках РФ в I полугодии сократился на 12%

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Объем подозрительных операций в банках РФ в первом полугодии сократился на 12% в годовом выражении - до 32 миллиардов рублей, сообщает Банк России.
«

"Принимаемые кредитными организациями и Банком России меры, а также работа платформы "Знай своего клиента" (Платформа ЗСК) способствуют сохранению тренда на снижение объема подозрительных операций по обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж. В первом полугодии 2025 года по сравнению с первым полугодием 2024 года их объем сократился на 12% (до 32 млрд рублей) за счет уменьшения на 15% (до 23,6 млрд рублей) объема подозрительных операций по обналичиванию денежных средств", - говорится в сообщении ЦБ.

Согласно диаграмме регулятора по транзитным операциям высокого риска, 40% таких операций в первом полугодии пришлось на обналичивание денежных средств.
Доля операций, способствующих уклонению от уплаты налогов в секторе закупки и обращения металлолома, лома драгоценных металлов и камней, составила 29%; продажа наличной выручки торговыми и туристическими компаниями, платежными агентами - 18%; вывод денежных средств за рубеж - 13%.
