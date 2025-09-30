https://ria.ru/20250930/tranzit-2045293074.html
В Босфорском проливе приостановили транзит судов
В Босфорском проливе приостановили транзит судов
СТАМБУЛ, 30 сен - РИА Новости. Транзит судов через Босфорский пролив в Стамбуле приостановлен в обе стороны из-за заглохшего сухогруза, следующего в Россию, сообщило во вторник турецкое министерство транспорта и инфраструктуры. "У берегов района Умуръери у 98-метрового сухогруза Arda, следовавшего из порта Бандырма в Россию, вышел из строя двигатель. Судно было безопасно отбуксировано к причалу Бююкдере", - говорится в пресс-релизе министерства. Транзит судов через Босфор приостановлен в связи с операцией.
