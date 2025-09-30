Рейтинг@Mail.ru
В Босфорском проливе приостановили транзит судов - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:05 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/tranzit-2045293074.html
В Босфорском проливе приостановили транзит судов
В Босфорском проливе приостановили транзит судов - РИА Новости, 30.09.2025
В Босфорском проливе приостановили транзит судов
Транзит судов через Босфорский пролив в Стамбуле приостановлен в обе стороны из-за заглохшего сухогруза, следующего в Россию, сообщило во вторник турецкое... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T09:05:00+03:00
2025-09-30T09:05:00+03:00
в мире
россия
стамбул
босфор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767731622_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8d5cf2c1b2a119b5fbec4d8bb33633ed.jpg
СТАМБУЛ, 30 сен - РИА Новости. Транзит судов через Босфорский пролив в Стамбуле приостановлен в обе стороны из-за заглохшего сухогруза, следующего в Россию, сообщило во вторник турецкое министерство транспорта и инфраструктуры. "У берегов района Умуръери у 98-метрового сухогруза Arda, следовавшего из порта Бандырма в Россию, вышел из строя двигатель. Судно было безопасно отбуксировано к причалу Бююкдере", - говорится в пресс-релизе министерства. Транзит судов через Босфор приостановлен в связи с операцией.
https://ria.ru/20250517/rossija-2017538536.html
россия
стамбул
босфор
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767731622_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8bab93c28adc0d96abfc5aaa31b7600f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, стамбул, босфор
В мире, Россия, Стамбул, Босфор
В Босфорском проливе приостановили транзит судов

В Босфорском проливе остановили движение судов из-за заглохшего сухогруза

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкПролив Босфор в Стамбуле
Пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Пролив Босфор в Стамбуле . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 30 сен - РИА Новости. Транзит судов через Босфорский пролив в Стамбуле приостановлен в обе стороны из-за заглохшего сухогруза, следующего в Россию, сообщило во вторник турецкое министерство транспорта и инфраструктуры.
"У берегов района Умуръери у 98-метрового сухогруза Arda, следовавшего из порта Бандырма в Россию, вышел из строя двигатель. Судно было безопасно отбуксировано к причалу Бююкдере", - говорится в пресс-релизе министерства.
Транзит судов через Босфор приостановлен в связи с операцией.
Пролив Босфор - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
В Босфоре отбуксировали к причалу сухогруз, прибывший из России
17 мая, 10:03
 
В миреРоссияСтамбулБосфор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала