В Босфорском проливе приостановили транзит судов

В Босфорском проливе приостановили транзит судов

2025-09-30T09:05:00+03:00

в мире

россия

стамбул

босфор

СТАМБУЛ, 30 сен - РИА Новости. Транзит судов через Босфорский пролив в Стамбуле приостановлен в обе стороны из-за заглохшего сухогруза, следующего в Россию, сообщило во вторник турецкое министерство транспорта и инфраструктуры. "У берегов района Умуръери у 98-метрового сухогруза Arda, следовавшего из порта Бандырма в Россию, вышел из строя двигатель. Судно было безопасно отбуксировано к причалу Бююкдере", - говорится в пресс-релизе министерства. Транзит судов через Босфор приостановлен в связи с операцией.

Варвара Скокшина

