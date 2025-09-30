https://ria.ru/20250930/tramp-2045500557.html

План Трампа по Газе направлен на разобщение арабских стран, считает эксперт

План Трампа по Газе направлен на разобщение арабских стран, считает эксперт

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. План президента США Дональда Трампа по Газе направлен на разобщение арабских стран и возложение ответственности за войну в Газе на ХАМАС, поделился своим мнением в интервью с РИА Новости один из лидеров движения "Исламский джихад" Исмаил ас-Синдави. "План направлен на разделение арабских и исламских рядов и возложение ответственности на ХАМАС за продолжение войны", - пояснил Синдави. Собеседник агентства пояснил в интервью, что план может являться отчаянной попыткой спасти Израиль от военно-политического затруднительного положения в Газе после провала операций израильской армии, включая операцию "Гидеон-2", подчеркнув, что инициативы Трампа расплывчаты и неясны и открывают путь для новых израильских массовых убийств в Газе. Трамп в понедельник обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Предложение предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 года число погибших превысило 66 тысяч, большинство среди которых - мирные жители.

