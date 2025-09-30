https://ria.ru/20250930/tramp-2045493565.html

Более половины американцев недовольны Трампом, показал опрос

Более половины американцев недовольны Трампом, показал опрос - РИА Новости, 30.09.2025

Более половины американцев недовольны Трампом, показал опрос

Более 50% американских граждан недовольны работой президента США Дональда Трампа, следует из опроса YouGov и издания Economist. РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T19:14:00+03:00

2025-09-30T19:14:00+03:00

2025-09-30T19:14:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994922800_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_7f937cc044c6dda52188b3e19d3c5488.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Более 50% американских граждан недовольны работой президента США Дональда Трампа, следует из опроса YouGov и издания Economist. Согласно результатам опроса, 54% респондентов недовольны работой американского лидера. Еще 40% опрошенных дают позитивную оценку его действиям, а 5% не смогли дать однозначный ответ. Кроме того, 53% американцев не одобряют деятельность Трампа в сфере экономики и трудоустройства, 60% - в сфере инфляции и цен, 51% - в сфере иммиграции и 53% - в области здравоохранения. Опрос проводился 26-29 сентября среди 1656 взрослых граждан США. Погрешность составляет 3,4 процентных пункта.

https://ria.ru/20250930/ssha-2045489455.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп