Рейтинг@Mail.ru
Более половины американцев недовольны Трампом, показал опрос - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:14 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/tramp-2045493565.html
Более половины американцев недовольны Трампом, показал опрос
Более половины американцев недовольны Трампом, показал опрос - РИА Новости, 30.09.2025
Более половины американцев недовольны Трампом, показал опрос
Более 50% американских граждан недовольны работой президента США Дональда Трампа, следует из опроса YouGov и издания Economist. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T19:14:00+03:00
2025-09-30T19:14:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994922800_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_7f937cc044c6dda52188b3e19d3c5488.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Более 50% американских граждан недовольны работой президента США Дональда Трампа, следует из опроса YouGov и издания Economist. Согласно результатам опроса, 54% респондентов недовольны работой американского лидера. Еще 40% опрошенных дают позитивную оценку его действиям, а 5% не смогли дать однозначный ответ. Кроме того, 53% американцев не одобряют деятельность Трампа в сфере экономики и трудоустройства, 60% - в сфере инфляции и цен, 51% - в сфере иммиграции и 53% - в области здравоохранения. Опрос проводился 26-29 сентября среди 1656 взрослых граждан США. Погрешность составляет 3,4 процентных пункта.
https://ria.ru/20250930/ssha-2045489455.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994922800_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_a3cce22af6252af927ad02b2081b89dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Более половины американцев недовольны Трампом, показал опрос

YouGov: более 50% американцев недовольны работой Трампа

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Более 50% американских граждан недовольны работой президента США Дональда Трампа, следует из опроса YouGov и издания Economist.
Согласно результатам опроса, 54% респондентов недовольны работой американского лидера. Еще 40% опрошенных дают позитивную оценку его действиям, а 5% не смогли дать однозначный ответ.
Кроме того, 53% американцев не одобряют деятельность Трампа в сфере экономики и трудоустройства, 60% - в сфере инфляции и цен, 51% - в сфере иммиграции и 53% - в области здравоохранения.
Опрос проводился 26-29 сентября среди 1656 взрослых граждан США. Погрешность составляет 3,4 процентных пункта.
Военнослужащий США - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
"Закрыть двери". В США дали совет администрации Трампа
Вчера, 18:51
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала