https://ria.ru/20250930/tramp-2045493565.html
Более половины американцев недовольны Трампом, показал опрос
Более половины американцев недовольны Трампом, показал опрос - РИА Новости, 30.09.2025
Более половины американцев недовольны Трампом, показал опрос
Более 50% американских граждан недовольны работой президента США Дональда Трампа, следует из опроса YouGov и издания Economist. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T19:14:00+03:00
2025-09-30T19:14:00+03:00
2025-09-30T19:14:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994922800_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_7f937cc044c6dda52188b3e19d3c5488.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Более 50% американских граждан недовольны работой президента США Дональда Трампа, следует из опроса YouGov и издания Economist. Согласно результатам опроса, 54% респондентов недовольны работой американского лидера. Еще 40% опрошенных дают позитивную оценку его действиям, а 5% не смогли дать однозначный ответ. Кроме того, 53% американцев не одобряют деятельность Трампа в сфере экономики и трудоустройства, 60% - в сфере инфляции и цен, 51% - в сфере иммиграции и 53% - в области здравоохранения. Опрос проводился 26-29 сентября среди 1656 взрослых граждан США. Погрешность составляет 3,4 процентных пункта.
https://ria.ru/20250930/ssha-2045489455.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994922800_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_a3cce22af6252af927ad02b2081b89dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Более половины американцев недовольны Трампом, показал опрос
YouGov: более 50% американцев недовольны работой Трампа