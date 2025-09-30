Рейтинг@Mail.ru
Трамп подтвердил отправку подлодок к берегам России - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:02 30.09.2025 (обновлено: 18:04 30.09.2025)
https://ria.ru/20250930/tramp-2045475470.html
Трамп подтвердил отправку подлодок к берегам России
Трамп подтвердил отправку подлодок к берегам России - РИА Новости, 30.09.2025
Трамп подтвердил отправку подлодок к берегам России
Американский президент Дональд Трамп на выступлении перед генералами и адмиралами подтвердил, что отправил подводные лодки к берегам России. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T18:02:00+03:00
2025-09-30T18:04:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045469665_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_4eab60ccf6ddf5e6ec6859535296d83f.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп на выступлении перед генералами и адмиралами подтвердил, что отправил подводные лодки к берегам России. "Я перебросил одну или две — не буду говорить о двух — подводные лодки, просто из предосторожности", — сказал он, выступая на военной базе морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния. По словам Трампа, такое решение было принято из-за упоминания ядерного оружия. Он также выразил надежду, что применение этого оружия не понадобится. В августе президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ направить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы" после "крайне провокационных" высказываний зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Трамп и Медведев вступили в публичную дискуссию в соцсетях после того, как американский лидер 28 июля объявил о сокращении 50-дневного срока, который он отвел для достижения перемирия между Россией и Украиной. Медведев, комментируя это заявление, призвал главу Белого дома не забывать, что Россия — не Израиль, а каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне с его собственной страной. Трамп ответил на это грубым постом в соцсети Truth Social, предупредив Медведева, что тот заходит на очень опасную территорию. В свою очередь, после этого зампред Совбеза отметил, что если его слова "вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой". Медведев также напомнил Трампу о наличии у Москвы системы "Периметр". В Кремле назвали очевидным тот факт, что подлодки США постоянно находятся на боевом дежурстве.
https://ria.ru/20250930/tramp-2045468799.html
https://ria.ru/20250930/tramp-2045457472.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045469665_0:0:2221:1666_1920x0_80_0_0_2a2b00be57b30a95de7d1358b833a844.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, дмитрий медведев
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев
Трамп подтвердил отправку подлодок к берегам России

Трамп подтвердил, что отправил подлодки к берегам России

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп выступает перед высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико
Президент США Дональд Трамп выступает перед высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп выступает перед высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп на выступлении перед генералами и адмиралами подтвердил, что отправил подводные лодки к берегам России.
"Я перебросил одну или две — не буду говорить о двух — подводные лодки, просто из предосторожности", — сказал он, выступая на военной базе морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния.
Президент США Дональд Трамп выступает перед высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Трамп заявил, что украинский кризис будет урегулирован и постучал по дереву
Вчера, 17:30
По словам Трампа, такое решение было принято из-за упоминания ядерного оружия.
Он также выразил надежду, что применение этого оружия не понадобится.
В августе президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ направить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы" после "крайне провокационных" высказываний зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева.
Трамп и Медведев вступили в публичную дискуссию в соцсетях после того, как американский лидер 28 июля объявил о сокращении 50-дневного срока, который он отвел для достижения перемирия между Россией и Украиной. Медведев, комментируя это заявление, призвал главу Белого дома не забывать, что Россия — не Израиль, а каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне с его собственной страной.
Трамп ответил на это грубым постом в соцсети Truth Social, предупредив Медведева, что тот заходит на очень опасную территорию.
В свою очередь, после этого зампред Совбеза отметил, что если его слова "вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой". Медведев также напомнил Трампу о наличии у Москвы системы "Периметр".
В Кремле назвали очевидным тот факт, что подлодки США постоянно находятся на боевом дежурстве.
Президент США Дональд Трамп выступает перед высшим военным руководством Соединенных Штатов на базе морской пехоты в Куантико, 30 сентября 2025 года - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Трамп заявил, что американский флот превосходит Россию и Китай по подлодкам
Вчера, 17:04
 
В миреРоссияСШАУкраинаДональд ТрампДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала