Трамп подтвердил отправку подлодок к берегам России

Трамп подтвердил, что отправил подлодки к берегам России
Президент США Дональд Трамп выступает перед высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп выступает перед высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп на выступлении перед генералами и адмиралами подтвердил, что отправил подводные лодки к берегам России.
"Я перебросил одну или две — не буду говорить о двух — подводные лодки, просто из предосторожности", — сказал он, выступая на военной базе морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния.
По словам Трампа, такое решение было принято из-за упоминания ядерного оружия.
Он также выразил надежду, что применение этого оружия не понадобится.
В августе президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ направить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы" после "крайне провокационных" высказываний зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева.
Трамп и Медведев вступили в публичную дискуссию в соцсетях после того, как американский лидер 28 июля объявил о сокращении 50-дневного срока, который он отвел для достижения перемирия между Россией и Украиной. Медведев, комментируя это заявление, призвал главу Белого дома не забывать, что Россия — не Израиль, а каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне с его собственной страной.
Трамп ответил на это грубым постом в соцсети Truth Social, предупредив Медведева, что тот заходит на очень опасную территорию.
В свою очередь, после этого зампред Совбеза отметил, что если его слова "вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой". Медведев также напомнил Трампу о наличии у Москвы системы "Периметр".
В Кремле назвали очевидным тот факт, что подлодки США постоянно находятся на боевом дежурстве.