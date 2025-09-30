https://ria.ru/20250930/tramp-2045475470.html

Трамп подтвердил отправку подлодок к берегам России

2025-09-30T18:02:00+03:00

в мире

россия

сша

украина

дональд трамп

дмитрий медведев

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп на выступлении перед генералами и адмиралами подтвердил, что отправил подводные лодки к берегам России. "Я перебросил одну или две — не буду говорить о двух — подводные лодки, просто из предосторожности", — сказал он, выступая на военной базе морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния. По словам Трампа, такое решение было принято из-за упоминания ядерного оружия. Он также выразил надежду, что применение этого оружия не понадобится. В августе президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ направить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы" после "крайне провокационных" высказываний зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Трамп и Медведев вступили в публичную дискуссию в соцсетях после того, как американский лидер 28 июля объявил о сокращении 50-дневного срока, который он отвел для достижения перемирия между Россией и Украиной. Медведев, комментируя это заявление, призвал главу Белого дома не забывать, что Россия — не Израиль, а каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне с его собственной страной. Трамп ответил на это грубым постом в соцсети Truth Social, предупредив Медведева, что тот заходит на очень опасную территорию. В свою очередь, после этого зампред Совбеза отметил, что если его слова "вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой". Медведев также напомнил Трампу о наличии у Москвы системы "Периметр". В Кремле назвали очевидным тот факт, что подлодки США постоянно находятся на боевом дежурстве.

2025

