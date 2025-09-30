https://ria.ru/20250930/tramp-2045471116.html
Захарова оценила план Трампа по Газе
Захарова оценила план Трампа по Газе
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Важно, чтобы реализация плана президента США Дональда Трампа по Газе открыла путь к возобновлению диалога между израильской и палестинской сторонами , заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Важно, чтобы успешная, без сбоев реализация плана открыла путь к возобновлению конструктивного диалога между израильской и палестинской сторонами относительно комплексного политического урегулирования всех спорных вопросов на известной международно-правовой основе, предусматривающей создание независимого палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД.
