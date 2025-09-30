Рейтинг@Mail.ru
Захарова оценила план Трампа по Газе - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:35 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/tramp-2045471116.html
Захарова оценила план Трампа по Газе
Захарова оценила план Трампа по Газе - РИА Новости, 30.09.2025
Захарова оценила план Трампа по Газе
Важно, чтобы реализация плана президента США Дональда Трампа по Газе открыла путь к возобновлению диалога между израильской и палестинской сторонами , заявила... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T17:35:00+03:00
2025-09-30T17:35:00+03:00
в мире
сша
россия
мария захарова
дональд трамп
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564198621_0:0:2571:1445_1920x0_80_0_0_baed4040d09ce68e57a23564c884f1a5.jpg
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Важно, чтобы реализация плана президента США Дональда Трампа по Газе открыла путь к возобновлению диалога между израильской и палестинской сторонами , заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Важно, чтобы успешная, без сбоев реализация плана открыла путь к возобновлению конструктивного диалога между израильской и палестинской сторонами относительно комплексного политического урегулирования всех спорных вопросов на известной международно-правовой основе, предусматривающей создание независимого палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД.
https://ria.ru/20250205/tramp-1997477633.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564198202_145:0:2874:2047_1920x0_80_0_0_c94425d6cea0f6e71fcb0304eac83b29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, мария захарова, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, США, Россия, Мария Захарова, Дональд Трамп, Обострение палестино-израильского конфликта
Захарова оценила план Трампа по Газе

Захарова: реализация плана Трампа по Газе должна открыть путь к диалогу

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Важно, чтобы реализация плана президента США Дональда Трампа по Газе открыла путь к возобновлению диалога между израильской и палестинской сторонами , заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Важно, чтобы успешная, без сбоев реализация плана открыла путь к возобновлению конструктивного диалога между израильской и палестинской сторонами относительно комплексного политического урегулирования всех спорных вопросов на известной международно-правовой основе, предусматривающей создание независимого палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД.
Центр Москвы - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
В Кремле прокомментировали заявления Трампа переселении палестинцев из Газы
5 февраля, 12:37
 
В миреСШАРоссияМария ЗахароваДональд ТрампОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала