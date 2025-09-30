https://ria.ru/20250930/tramp-2045471116.html

Захарова оценила план Трампа по Газе

Захарова оценила план Трампа по Газе - РИА Новости, 30.09.2025

Захарова оценила план Трампа по Газе

Важно, чтобы реализация плана президента США Дональда Трампа по Газе открыла путь к возобновлению диалога между израильской и палестинской сторонами , заявила... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T17:35:00+03:00

2025-09-30T17:35:00+03:00

2025-09-30T17:35:00+03:00

в мире

сша

россия

мария захарова

дональд трамп

обострение палестино-израильского конфликта

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564198621_0:0:2571:1445_1920x0_80_0_0_baed4040d09ce68e57a23564c884f1a5.jpg

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Важно, чтобы реализация плана президента США Дональда Трампа по Газе открыла путь к возобновлению диалога между израильской и палестинской сторонами , заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Важно, чтобы успешная, без сбоев реализация плана открыла путь к возобновлению конструктивного диалога между израильской и палестинской сторонами относительно комплексного политического урегулирования всех спорных вопросов на известной международно-правовой основе, предусматривающей создание независимого палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД.

https://ria.ru/20250205/tramp-1997477633.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, мария захарова, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта