В МИД прокомментировали план Трампа по Газе - РИА Новости, 30.09.2025
17:31 30.09.2025 (обновлено: 17:46 30.09.2025)
В МИД прокомментировали план Трампа по Газе
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Москва исходит из того, что любые шаги и инициативы, направленные на прекращение огня в секторе Газа, заслуживают поддержки, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя план президента США Дональда Трампа по Газе. "Исходим из того, что любые шаги и инициативы, направленные на это (прекращение огня в секторе - ред.), заслуживают поддержки. Надеемся, что перемирие примет устойчивый характер и станет прологом к долгосрочной стабилизации ситуации в палестинском анклаве. Это создаст необходимые условия для запуска масштабных работ по восстановлению инфраструктуры сектора, практически полностью разрушенной в ходе боевых действий", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России. Трамп в понедельник обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Предложение предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом.
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Москва исходит из того, что любые шаги и инициативы, направленные на прекращение огня в секторе Газа, заслуживают поддержки, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя план президента США Дональда Трампа по Газе.
"Исходим из того, что любые шаги и инициативы, направленные на это (прекращение огня в секторе - ред.), заслуживают поддержки. Надеемся, что перемирие примет устойчивый характер и станет прологом к долгосрочной стабилизации ситуации в палестинском анклаве. Это создаст необходимые условия для запуска масштабных работ по восстановлению инфраструктуры сектора, практически полностью разрушенной в ходе боевых действий", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.
Трамп в понедельник обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Предложение предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом.
Дональд Трамп выступает перед высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
В ХАМАС должны согласиться на сделку по Газе, заявил Трамп
Вчера, 16:36
 
