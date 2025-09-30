https://ria.ru/20250930/tramp-2045468799.html
Трамп заявил, что украинский кризис будет урегулирован и постучал по дереву
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что конфликт на Украине все же удастся урегулировать, и постучал по дереву "на удачу". "Но я думаю, мы все же сможем урегулировать этот конфликт... Хочу постучать по дереву, потому что никогда не знаешь", - сказал Трамп в обращении к американским генералам и адмиралам на базе морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния, постучав по трибуне.
